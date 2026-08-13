Verile tot mai târzii împing concediile către toamnă. Numărul celor care îşi amână vacanţa mare pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii doi ani. Explicaţia este simplă: temperaturile devin suportabile abia în extrasezon, iar preţurile sunt mult mai mici.

Prelungim vara cu vacanţe mai ieftine. Lunile de toamnă sunt perfecte pentru o escapadă la malul Mării Mediterane.

"E suportabil, e foarte frumos! Acum e foarte cald!", spune o persoană.

"Lunile de vară sunt foarte foarte aglomerate! Pentru mine e mai uşor să călătoresc toamna. Şi preţurile sunt mai ok!", declară o altă persoană.

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Grecia, Italia, Spania sau Turcia sunt 4 dintre destinaţiile unde ne este tot mai recomandat să călătorim toamna, mai ales datorită temperaturilor mai mici. Dacă este să vorbim despre Grecia, de exemplu, preţurile scad chiar şi cu 30% la început de octombrie. Asta înseamnă că putem merge într-o insulă grecească cu aproximativ 600 de euro o săptămână.

"Devin mai experimentaţi şi îşi dau seama că e bine să călătoreşti şi în extra-sezon. Vremea în Mediterană este foarte bună exact la final de septembrie, octombrie, chiar început de noiembrie, pentru că vor găsi 26-27 de grade afară. Totodată, remarcăm rezervări early booking din ce în ce mai avansate. Avem rezervări pentru septembrie 2027", a explicat Cosmin Marinoff, director agenţie de turism.

Şi circuitele sunt o idee bună toamna, când temperaturile de afară îţi dau voie să explorezi.

"Un circuit mai complex, cel de Muntenegru, Bosnia şi Croaţia, cu o durată de 8 zile, porneşte de la 1220 de euro de persoană, cu tot ce înseamnă logistică, transfer şi asistenţă turistică înclusă cu 20-30% sub preţul din sezon", a declarat Ioana Burcea, director de marketing agenţie de turism.

Anul trecut românii au chleutit pe concedii în afara ţării aproximativ 10 miliarde de euro. În ciuda problemelor economice, 2026 ar putea aduce un nou record, pentru că la vacanţe nimeni nu vrea să renunţe.