Datoria externă a României a crescut cu trei miliarde de euro, în primele trei luni din 2026. La cât a ajuns

Datoria externă a României a crescut cu trei miliarde de euro, în primele trei luni ale anului, ajungând până la 231,5 miliarde euro.

Potrivit datelor publicate luni de BNR, în perioada ianuarie-martie 2026, datoria externă totală a României a crescut cu 3,062 miliarde de euro, de la 228,463 miliarde euro la finalul lui 2025 la 231,525 miliarde euro la 31 martie 2026.

Din această creștere, datoria externă pe termen lung a urcat cu 2,532 miliarde euro, iar datoria externă pe termen scurt a crescut cu 530 milioane euro.

În același timp, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,338 miliarde euro, comparativ cu 6,153 miliarde de euro în același interval din anul trecut.

Balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 977 de milioane de euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 334 de milioane de euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 305 milioane de euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie pozitivă de 477 de milioane de euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,13 miliarde de euro (comparativ cu 1,63 de miliarde de euro în perioada ianuarie - martie 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat 1,46 de miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 331 de milioane de euro.

