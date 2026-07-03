Fostul premier PSD Marcel Ciolacu compară, vineri, cazul azilelor din Bihor şi ”azilele groazei” din Voluntari, afirmând că, atunci, Gabriela Firea (PSD) a plecat pentru o vină nedovedită, în timp ce Ilie Bolojan rămâne în funcţie, ”cu toate semnăturile lui pe rapoarte”. Ciolacu subliniază că Bolojan a condus judeţul Bihor timp de 20 de ani, iar ”primăria condusă de el l-a premiat pe Paşca şi l-a prezentat public drept model de implicare socială”.

Ciolacu, comparație între azilele din Bihor și cele din Voluntari: Firea a plecat nevinovată, Bolojan rămâne - Profimedia

"În iulie 2023, Gabriela Firea şi-a dat demisia din Guvern. Vina ei? O angajată din Cabinet cunoştea o persoană vizată în ancheta azilelor. Atât. Nicio semnătură, niciun premiu, nicio legătură directă. O vină care nu i-a fost dovedită niciodată", a scris, vineri, pe Facebook, fostul premier PSD Marcel Ciolacu.

Acesta afirmă că Gabriela Firea şi Marius Budăi au renunţat la funcţii, "pentru că aşa arată responsabilitatea politică: nu aştepţi să te împingă alţii, pleci singur".

"Suntem în 2026. Ilie Bolojan: a condus Oradea şi Bihorul aproape două decenii - exact judeţul în care Viorel Paşca şi-a construit nestingherit «casele groazei»", a mai scris Ciolacu.

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În plus, acesta afirmă că primăria condusă de Ilie Bolojan "l-a premiat pe Paşca şi l-a prezentat public drept model de implicare socială.

"Rapoartele CJ Bihor din 2021 şi 2023, semnate chiar de Ilie Bolojan, laudă «buna colaborare» cu asociaţia lui Paşca. Fiul lui Paşca este viceprimar PNL în Holod - comuna cu cimitirul improvizat, cu sute de cruci de fier. Cei mai apropiaţi oameni ai săi l-au premiat şi l-au numit public «un om deosebit». Şi ce face domnul Bolojan? Declară că «n-a avut nicio tangenţă» şi că a aflat din presă. Cu propria semnătură pe documente. Şi rămâne, fără nicio jenă, agăţat de o funcţie din care oricum a fost demis", a mai transmis fostul premier PSD.

Potrivit acestuia, "Gabriela Firea a plecat pentru o vină nedovedită. Ilie Bolojan rămâne, cu toate semnăturile lui pe rapoarte".

"Asta e diferenţa dintre demnitate şi sfidare. Şi România o vede", a încheiat Ciolacu.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi poliţiştii Direcţiei Investigaţii Criminale au făcut, marţi, 27 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme şi la o instituţie publică, din judeţul Bihor, în cazul reţelei care ar fi exploatat, în ultimii şase ani, sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic, aduse din mai multe spitale din ţară, sub paravanul unei asociaţii umanitare.

Potrivit anchetatorilor, liderul reţelei, Viorel Paşca, în vârstă de 55 de ani, ar fi obţinut sume imense de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, pensii, indemnizaţii de handicap, ajutoare de înmormântare şi alte ajutoare şi beneficii sociale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu are nicio legătură cu azilele ilegale din Bihor, dosar deschis de către procurorii DIICOT, adăugând că nu a avut interacţiuni cu reprezentanţii asociaţiei care se ocupă de azile şi că nu i-a vizitat niciodată.

Cazul azilelor groazei din Voluntari a fost făcut public în iulie 2023. O investigaţie jurnalistică realizată în parteneriat de Centrul de Investigaţii Media (CMI) şi Buletin de Bucureşti a dezvăluit condiţiile atroce în care erau cazate persoanele cu dizabilităţi: camere insalubre, saltele murdare şi zile de înfometare. În plus, bătrânii erau sechestraţi şi deposedaţi, printr-o reţea mafiotă, de pensie şi de proprietăţi.

Două dintre aceste centre erau deţinute de Asociaţia "Sfântul Gabriel cel Viteaz", condusă de Ştefan Godei, unul dintre apropiaţii Gabrielei Firea, la acea dată ministru al Familiei în Guvernul Ciolacu.

Marius Budăi, ministrul Muncii la acea vreme, şi-a anunţat demisia.

"Este un gest de onoare", a reacţionat Ciolacu.

Ministerul Muncii avea în subordine mai multe instituţii de verificare şi control acuzate că au ignorat modul în care azilele din Voluntari i-au tratat pe bătrâni.

Ulterior, şi Gabriela Firea a demisionat de la Ministerul Familiei, după o discuţie între patru ochi cu premierul Marcel Ciolacu.