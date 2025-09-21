Antena Meniu Search
Turist dat dispărut în Delta Dunării, găsit fără suflare de localnici. Bărbatul mersese la pescuit

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, dat dispărut în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică în Deltă şi căutat cu un echipaj de trei scafandri în cursul zilei, a fost găsit de localnici, pe malul apei, potrivit Agerpres.

Bărbatul a venit în Delta Dunării cu familia şi a plecat sâmbătă la pescuit pe braţul Babina al Dunării, însă, pentru că nu s-a întors acasă, el a fost dat dispărut, iar lucrătorii Inspectoratului Judeţean de Poliţie au început cercetările specifice.

Scafandrii Detaşamentului de pompieri Tulcea din cadrul ISU Delta şi Pichetul de pompieri din Crişan au început duminică misiunea de căutare-salvare a bărbatului, însă, până la finalul activităţii, nu au avut succes.

Înainte ca lucrătorii ISU Delta să plece din zona căutărilor, localnicii şi voluntarii veniţi în sprijinul autorităţilor au descoperit corpul turistului.

"Persoana dispărută în zona Chilia Veche a fost identificată. Din păcate, bărbatul a fost găsit fără semne vitale. Echipajele din cadrul ISU Tulcea dislocate în zona de intervenţie se retrag în subunităţile de provenienţă", se arată într-o informare transmisă de ISU Delta.

