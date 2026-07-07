Microsoft a anunţat concedierea a 4.800 de angajaţi, echivalentul a aproximativ 2,1% din forţa sa de muncă, în cadrul unui nou program de restructurare menit să reducă costurile şi să adapteze compania la schimbările aduse de inteligenţa artificială, transmite CNBC.

Un gigant IT anunţă concedierea a 4800 de angajaţi, pentru a se adapta la schimbările aduse de AI - Profimedia

Cea mai afectată este divizia Xbox, care va elimina aproximativ 3.200 de posturi până la sfârşitul anului fiscal 2027. Dintre acestea, 1.600 de locuri de muncă vor fi desfiinţate imediat, iar alte 1.600 vor fi eliminate treptat în următorul an. Reducerile reprezintă aproximativ 20% din personalul Xbox.

Directorul Xbox, Asha Sharma, a transmis angajaţilor că restructurarea se va întinde pe durata unui an şi a recunoscut că procesul va crea dificultăţi suplimentare, însă a precizat că nu toate schimbările puteau fi realizate într-o singură etapă. Ea şi-a exprimat totodată încrederea că divizia va reveni pe creştere în 2027.

Directorul pentru resurse umane al Microsoft, Amy Coleman, a explicat că ritmul accelerat al transformărilor tehnologice obligă compania să îşi adapteze modul de lucru.

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”Modul în care tehnologia este construită, implementată şi utilizată se transformă mai rapid decât în orice alt moment din cariera mea”, a transmis aceasta angajaţilor.

Microsoft a subliniat însă că disponibilizările nu sunt cauzate direct de înlocuirea angajaţilor cu inteligenţa artificială.

”Este adevărat că AI schimbă modul în care se desfăşoară munca. Unele dintre sarcinile noastre zilnice pot fi automatizate, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm să învăţăm şi să ne dezvoltăm noi competenţe”, a precizat Coleman.

Ca parte a reorganizării, Microsoft va separa patru studiouri de dezvoltare de jocuri. Compulsion Games şi Double Fine Productions vor redeveni companii independente, în timp ce Ninja Theory şi Undead Labs vor trece sub noi proprietari. În plus, studioul francez Arkane Studios analizează mai multe opţiuni strategice, în consultare cu reprezentanţii angajaţilor.

Compania a lansat în aprilie şi primul program de pensionare voluntară din istoria sa, destinat angajaţilor din Statele Unite aflaţi pe poziţii de director senior şi niveluri inferioare. Peste o treime dintre angajaţii eligibili au acceptat oferta, iar Microsoft a anunţat că ia în calcul programe similare şi pe viitor.

Disponibilizările vin într-un moment dificil pentru gigantul american. Acţiunile Microsoft au scăzut cu aproximativ 19% de la începutul anului, fiind cea mai slabă evoluţie dintre marile companii de tehnologie. Investitorii sunt îngrijoraţi că modelele de inteligenţă artificială generativă ar putea afecta cererea pentru software-ul tradiţional al companiei, în timp ce propriile produse AI ale Microsoft nu au devenit încă motoare majore de creştere.

Deşi afacerile de cloud şi LinkedIn continuă să înregistreze rezultate solide, alte segmente, precum licenţele Windows, dispozitivele Surface şi divizia Xbox, au raportat scăderi ale veniturilor în ultimele trimestre. Acesta este al doilea val important de restructurări în doi ani, după concedierile de aproximativ 9.000 de angajaţi operate în 2025.