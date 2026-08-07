Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări

Polonezii de la CCC aduc un nou magazin cu preţuri mici în România.

Modivo, companie din grupul polonez CCC, pregătește lansarea în România a unui nou brand de magazine. Compania va deschide în această lună primul magazin ShockPrice, în Polonia, iar în România a închiriat deja un spațiu de 3.000 de metri pătrați în mallul Agora din Arad, scrie Economica.net.

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ShockPrice este al doilea brand de magazine off-price al grupului, după Half Price, prezent deja în România. Magazinele off-price vând haine și încălțăminte de la branduri cunoscute la prețuri reduse, de regulă din colecții mai vechi, surplusuri de producție sau stocuri rămase nevândute.

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În România, vânzările grupului CCC au avut o evoluție diferită în funcție de brand. În primele trei luni ale anului fiscal, care a început la 1 februarie, Half Price a înregistrat o creștere de 60%, de la aproximativ 5 milioane de euro la aproape 8 milioane de euro.

În schimb, vânzările magazinelor CCC au scăzut cu 7,5%, la 13,5 milioane de euro, iar cele ale Modivo au coborât cu 20%, la 13,5 milioane de euro. Per total, vânzările magazinelor grupului în România au scăzut cu aproximativ 2%, potrivit sursei citate.