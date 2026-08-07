Este Franța pregătită pentru o criză care ar lăsa întreaga țară în beznă? Guvernul de la Paris vrea să afle răspunsul și pregătește un exercițiu fără precedent.

Franța se pregătește pentru un scenariu de criză şi va simula o pană de curent naţională - Profimedia

Potrivit Politico, autoritățile franceze intenționează să organizeze, în a doua jumătate a anului 2027, o simulare a unei pene de curent la nivel național. Exercițiul va reuni operatorii rețelei electrice Enedis și RTE, mai multe ministere, servicii guvernamentale și administrația militară.

Scopul este de a testa modul în care Franța ar reacționa în cazul unui blackout de amploare, similar celui care a afectat Spania și Portugalia în aprilie 2025, sau în cazul unui atac cibernetic asupra infrastructurii energetice, precum cel înregistrat anul trecut în Polonia și atribuit de Bruxelles serviciilor de informații ruse.

Exercițiul va evalua capacitatea autorităților de a gestiona o astfel de criză, timpul necesar pentru restabilirea alimentării cu energie electrică și posibilitatea de a menține funcționale serviciile esențiale pentru populație.

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Potrivit uneia dintre sursele implicate în pregătirea simulării, obiectivul este de a testa "capacitatea țării de a răspunde" unei situații extreme și de a identifica eventualele vulnerabilități.

Planul a fost confirmat oficial în cadrul Comitetului Interministerial pentru Reziliență Națională, desfășurat pe 8 iulie, iar autoritățile franceze urmează să prezinte detaliile exercițiului până la sfârșitul acestui an.

Guvernul dorește să se asigure că statul dispune permanent de rezerve suficiente de bunuri considerate esențiale pentru protejarea populației și funcționarea instituțiilor. Printre acestea se numără pături de urgență, generatoare electrice, medicamente, echipamente de telecomunicații, dotări pentru forțele de ordine, dar și materii prime rare și critice.

Pregătirea pentru situații de urgență a devenit un subiect major în Franța, după ce țara s-a confruntat în ultimii ani cu valuri record de căldură și incendii de vegetație.

Canicula și incendiile au afectat Franţa

Vara aceasta, mai multe regiuni au înregistrat temperaturi fără precedent, iar luna iunie a adus noi recorduri de caniculă. În sud-vestul țării, incendiile alimentate de secetă și temperaturile extreme au dus la evacuarea a peste 200.000 de persoane.

La Paris, primarul a făcut apel la marile lanțuri de retail să pună la dispoziție stocurile de gheață, după ce autoritățile s-au temut că echipele de intervenție vor rămâne fără resurse pentru răcirea victimelor afectate de insolație și șoc termic.

Opoziția a acuzat guvernul că nu este suficient de pregătit pentru astfel de situații, iar executivul a fost nevoit să își apere măsurile adoptate.

În acest context, premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat că Executivul va trimite Parlamentului un proiect de lege pentru modernizarea sistemului de intervenție în situații de urgență.