Un operator de turism axat pe vacanțele în România a lansat oficial campania "Înscrieri Timpurii" pentru sezonul de iarnă 2026-2027. Turiștii își pot rezerva de pe acum sejururile de Crăciun și Revelion, beneficiind de reduceri de până la 28% față de tarifele obișnuite, potrivit Agerpres.

Cât costă Crăciunul în Poiana Brașov dacă rezervi din august. Reducerile pot schimba serios nota de plată - Profimedia

Conform operatorului, în topul preferinţelor se află, şi în acest sezon, staţiunile balneare din Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata şi Băile Herculane, alături de destinaţiile populare de pe Valea Prahovei şi din Poiana Braşov. Totodată, destinaţiile rurale continuă să atragă turişti interesaţi de tradiţiile autentice româneşti şi de programele dedicate sărbătorilor de iarnă, multe dintre acestea fiind rezervate cu luni înainte de debutul sezonului.

Sezonul de iarnă 2026-2027 va beneficia şi de noi investiţii în infrastructura domeniului schiabil din Poiana Braşov, cea mai importantă destinaţie pentru sporturile de iarnă din România. Autorităţile locale au alocat fonduri pentru lucrări de întreţinere şi modernizare a pârtiilor, precum şi pentru înlocuirea echipamentelor de acces la instalaţiile de transport pe cablu. Investiţiile urmăresc creşterea confortului şi siguranţei schiorilor, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite pe întreg domeniul schiabil.

În paralel, Primăria municipiului Braşov pregăteşte extinderea lacului de acumulare Ruia, prin majorarea capacităţii acestuia cu aproximativ 50.000 de metri cubi. Proiectul are ca obiectiv asigurarea unui volum mai mare de apă pentru producerea zăpezii artificiale, contribuind la menţinerea unor condiţii optime de schi chiar şi în sezoanele cu precipitaţii reduse şi temperaturi fluctuante. În sezonul precedent, peste 90% din zăpada utilizată pe pârtiile din Poiana Braşov a fost produsă artificial, ceea ce evidenţiază importanţa investiţiilor în sistemele de înzăpezire pentru desfăşurarea sezonului de iarnă în condiţii cât mai bune.

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Sinaia și Predeal vin cu investiții și atracții noi

În Sinaia continuă modernizarea instalaţiilor de transport pe cablu şi dezvoltarea facilităţilor din zona Cota 2000, iar în Predeal turiştii au la dispoziţie noul Mountain Coaster, una dintre atracţiile deschise pe tot parcursul anului. Sezonul aduce, de asemenea, inaugurarea unor hoteluri noi de 5 stele în Sinaia, Parcul Natural Bucegi şi Băile Felix, contribuind la diversificarea ofertei turistice pentru sezonul rece.

Şi infrastructura dedicată sporturilor de iarnă continuă să se dezvolte. România dispune în prezent de peste 200 de kilometri de pârtii de schi omologate, iar cele mai importante domenii schiabile investesc constant în modernizarea instalaţiilor de transport pe cablu, în extinderea sistemelor de producere a zăpezii artificiale şi în facilităţi care permit desfăşurarea sezonului în condiţii cât mai bune, indiferent de evoluţia vremii. Azuga, Poiana Braşov, Sinaia, Predeal, Straja, Rânca, rămân principalele destinaţii pentru iubitorii sporturilor de iarnă, completând experienţa schiului cu atracţii de agrement, centre SPA şi programe dedicate familiilor.

Oferta turistică pentru sezonul de iarnă 2026-2027 este mai diversificată ca în anii anteriori, România propunând experienţe adaptate unui public tot mai variat. Pe lângă vacanţele dedicate sporturilor de iarnă din staţiunile montane, turiştii pot opta pentru sejururi de wellness în staţiunile balneare, city break-uri organizate în jurul târgurilor de Crăciun din marile oraşe, experienţe gastronomice şi tradiţii autentice în destinaţiile rurale sau vacanţe active care îmbină schiul cu activităţi de agrement şi relaxare. Dezvoltarea infrastructurii turistice, investiţiile în hoteluri şi centre SPA, precum şi modernizarea domeniilor schiabile contribuie la extinderea sezonului şi la creşterea atractivităţii destinaţiilor româneşti.

City break-urile de sărbători câștigă teren

Pe lângă destinaţiile consacrate de pe Valea Prahovei şi din staţiunile balneare, se observă un interes tot mai mare pentru programele de tip city break organizate în jurul târgurilor de Crăciun din Craiova, Braşov, Cluj-Napoca şi Sibiu, dar şi pentru vacanţele exotice, preferate de cei care aleg să petreacă sărbătorile în destinaţii cu temperaturi ridicate.

"În ultimii ani am învăţat că cele mai bune vacanţe se aleg din timp. Chiar dacă hotelierii se confruntă cu costuri tot mai mari, foarte mulţi dintre ei au preferat să răsplătească încrederea turiştilor care rezervă din timp, prin reduceri atractive şi condiţii flexibile de plată. Este un efort comun al întregii industrii pentru ca vacanţele de iarnă în România să rămână accesibile şi în acest sezon", a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.

Cât costă Crăciunul 2026 la munte și în stațiunile balneare

Ofertele pentru Crăciun şi Revelion diferă în funcţie de locaţie şi serviciile hotelierilor.

Astfel, pentru Crăciunul din acest an, la un hotel de 5 stele din Băile Felix, cameră dublă cu pensiune completă, pomana porcului pe 24 Decembrie, prânz festiv cu produse tradiţionale şi cină festivă cu program de colinde tariful este de 6.792 lei/camera/sejur 3 nopţi.

La un hotel de 4 stele la Predeal, cameră dublă cu demipensiune şi o cină tradiţională de Crăciun, pomana porcului, muzică live, acces gratuit în zona SPA, tariful este de 5.841 lei/camera/sejur 3 nopţi.

Crăciunul la un hotel de 3 stele în Poiana Braşov, cameră dublă superioară cu demipensiune, cină festivă şi pomana porcului, acces gratuit la centrul SPA, piscină interioară, muzică live, întâlnire cu Moş Crăciun şi cadourile pregătite şi aduse de părinţi, are un preţ de 4.862 lei/camera/sejur 3 nopţi.

La un hotel de 3 stele în Buşteni, cameră dublă cu demipensiune şi program special şi cină festivă, tombolă cu premii atractive, tariful este mai scăzut, de 3.006 lei/camera/sejur 3 nopţi.

Cât ajunge un sejur de Revelion 2027

Pentru Revelion 2027, la un hotel 5 stele la Băile Felix, cameră dublă cu pensiune completă, Seară Românească, masa festivă, Carnaval organizat în 1 ianuarie, tariful este 10.297 lei/camera/sejur 4 nopţi.

La Braşov, la un hotel de 3 stele, în funcţie de servicii, tariful este de 5.502 lei/camera/sejur 3 nopţi, în timp ce la un hotel similar din Poiana Braşov, cameră dublă cu balcon şi şemineu, vedere la munte, SPA, şi alte servicii, tariful este de 9.107 lei/camera/sejur 3 nopţi.

În schimb, la un hotel de 4 stele în Păltiniş, cameră dublă cu demipensiune, pachetul de servicii costă 15.745 lei/camera/sejur 4 nopţi.