Șapte județe, sub Cod Galben de viituri și posibile inundații locale până joi dimineață

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, miercuri, o atenționare hidrologică de Cod galben de viituri și posibile inundații locale. Acesta este valabil de la ora 13:00 până joi dimineață, la ora 09:00, pentru râuri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș și Ialomița. Sunt vizate, de asemenea, anumite porțiuni de râuri din șapte județe. Hidrologii recomandă populației să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundate, să își protejeze bunurile și să urmărească permanent comunicările oficiale.

Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie, informează reprezentanţii INHGA.

Potrivit sursei citate, Codul galben vizează anumite sectoare de râuri din judeţele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, cu menţiunea că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mari pe unele cursuri de apă din judeţele Argeş şi Dâmboviţa.

"Recomandăm populaţiei să evite traversarea cursurilor de apă şi a zonelor inundate, să îşi protejeze bunurile şi să urmărească permanent comunicările oficiale. Este important să fie respectate indicaţiile autorităţilor locale şi ale structurilor responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă", mai arată sursa citată.

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Evoluţia situaţiei hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcţie de evoluţia fenomenelor.