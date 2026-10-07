Cumpărarea unui apartament devine tot mai dificilă pentru mulţi români, pe fondul scumpirilor din piaţa imobiliară. În prima jumătate a anului, preţurile locuinţelor au crescut semnificativ în mai multe oraşe mari. Există însă şi o excepţie: un singur mare oraş din România a raportat o scădere a preţurilor.

Unde s-au ieftinit apartamentele în România. Orașul mare în care prețurile au scăzut - Hepta

Cele mai importante scumpiri au fost înregistrate în Timişoara, unde preţurile au crescut cu peste 4%. Urmează Sibiu, cu un avans de 3,3%, Iaşi, cu 2,7%, Cluj-Napoca, cu 2%, şi Braşov, cu 0,2%. Cluj-Napoca continuă să se numere printre cele mai scumpe oraşe din România, cu un preţ mediu de aproximativ 3.155 de euro pe metru pătrat, potrivit Cancan.

La acest nivel, un apartament de 60 de metri pătraţi ar costa în jur de 189.300 de euro, iar pentru unul de 75 de metri pătraţi preţul ar trece de 236.000 de euro. Bucureştiul face însă notă discordantă, fiind oraşul în care preţurile au scăzut în ultima perioadă.

Conform datelor publicate pe platformele imobiliare, preţul mediu din Capitală a coborât de la 2.053 la 2.033 de euro pe metru pătrat, ceea ce reprezintă un recul de aproximativ 1%. Chiar dacă scăderea este redusă, un apartament de 60 de metri pătraţi ar ajunge, orientativ, la aproximativ 122.000 de euro, fără eventualele cheltuieli suplimentare.

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În Popeşti-Leordeni, de exemplu, o garsonieră de aproximativ 40 de metri pătraţi care anul trecut avea un preţ de 63.000 de euro plus TVA poate ajunge acum la un preţ de bază de 66.000 de euro. După aplicarea TVA de 21%, suma finală trece de 79.000 de euro.

"O garsonieră de 40 de mp care anul trecut se vindea cu 63.000 de euro + TVA de 9%, adică 70.000, la momentul de față vindem cu 66.000 de euro + TVA de 21% și ajungem chiar peste 80.000 de euro", explică Attila Ivacson, CEO al unei companii imobiliare.

În estul Bucureştiului, preţul unei garsoniere poate ajunge la 95.000 de euro, iar un apartament cu două camere poate costa în jur de 120.000 de euro. În nordul Capitalei, valorile sunt şi mai ridicate. Deşi cererea nu este foarte mare, preţurile se menţin la un nivel ridicat. Specialiştii din imobiliare pun această evoluţie pe seama costurilor mai mari cu terenurile, materialele de construcţie şi forţa de muncă, la care se adaugă şi o fiscalitate mai ridicată.

"Imobiliarele continuă să fie investiția principală a românilor când dețin capital. Toți acești factori mențin prețul ridicat și cererea ridicată", explică Adrian Ciocoiu.