Vești bune pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință! Plafonul pentru Noua Casă s-ar putea dubla, până la 140 de mii de euro, pentru a ţine pasul cu preţurile de pe piaţă, potrivit unui proiect de lege care a trecut de Senat. BNR avertizează însă că măsura ar putea duce atât la scumpirea locuințelor cât şi la supraîndatorarea oamenilor.

Să strângă banii de avans pentru prima locuinţă este o misiune aproape imposibilă pentru cei mai multi tineri.

"Mi se pare într-adevăr un lucru benefic, E un suport foarte mare pentru că, na.. mai ales ca tânăr la început de drum, să strângi o sumă de 15.000 euro, e într-adevăr mult mai complicat", a spus o persoană.

Proiectul adoptat de Senat le-ar permite tinerilor de până în 35 de ani să cumpere locuințe de până la 140.000 de euro cu un avans de numai 5%. Acum, plafonul e de 70 de mii de euro. Mult prea mic pentru cum au evoluat preturile. Poate doar în oraşele mici se mai pot găsit locuinţe care să coste atât.

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"Am pornit de la ce se întâmplă pe piața imobiliară, în primul rând, pentru că în ultimii doi ani prețurile la imobilele destinate vânzării s-au dublat aproape. Și ca atare accesul tinerilor de până la 35 de ani să cumpere o locuință mai mare, într-o zonă mai bună, cu un avans mai mic, de 5% în loc de 15%, am zis să le înlesnim", a declarat Daniela Mihai, senator.

În Bucureşti, un apartament nou cu două camere, de aproape 48 de metri pătrați, e scos la vânzare cu aproape 138.000 de euro. Avansul ar scădea astfel de la peste 20.000 de euro la aproximativ 7.000. Dar diferenţa pe care cumpărătorii nu o mai plătesc la început se adaugă la credit.Si aici apar alte probleme

Pentru un apartament de 100.000 de euro, cumpărat cu avans de 5%, un tânăr care câştigă 5.000 de lei pe lună în mână ar cheltui mai mult de jumătate din venit cu rata. Banca i-ar putea refuza, însă, creditul, pentru că gradul de îndatorare depăşeşte limita de 45% din venit.

Ce recomandă brokerii de credite tinerilor care vor să își cumpere o casă

"Noi recomandăm ca un client să meargă într-o zonă ceva mai redusă, de 30-35%, ca să fie confortabil cu ratele pe care le plăteşte. Atunci când ne uităm la 30 de ani, foarte important, dobânda pe care o plătim şi recomandarea mea este ca aceasta să fie fixă. Aş opta pentru un credit ipotecar din perspectiva costurilor şi a predictibilităţii", a afirmat Alexandru Apostol, broker de credite.

Banca Naţională avertizează că un avans atât de mic creşte riscul de supraîndatorare, iar dacă tot mai mulţi tineri vor putea cumpăra locuinţe, preţurile ar putea urca şi mai mult.

În prezent, creditele prin Noua Casă sunt mai scumpe decât cele ipotecare, pentru că au dobândă variabilă, calculată în funcţie de IRCC.

"Discutăm despre un cost puţin mai ridicat. În speţă, discutăm de o marjă de 2% la care se adaugă IRCC-ul. Asta duce un cost de 7,57%, în consecinţă, vorbim de un cost mai mare pe care clientul va trebui să-l suporte", a conchis Alexandru Apostol.

Noul Guvern promite şi locuinţe sociale pentru tineri. Sunt prevăzute fonduri pentru construcţia şi modernizarea lor, dar şi proiecte pilot în cel puţin trei judete.