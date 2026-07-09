Universitatea Craiova, pas mare spre turul II preliminar din Liga Campionilor 

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, este ca şi calificată în turul II preliminar din Liga Campionilor, după ce a câştigat la scor, 4-1, meciul jucat în deplasare, împotriva celor de la Vitebsk, în prima manşă din primul tur preliminar al celei mai importante competiţii europene inter-cluburi.

Universitatea Craiova este ca şi calificată în turul II preliminar din Liga Campionilor - Facebook/Universitatea Craiova

Meciul a fost la discreţia oltenilor, care au punctat prin Al Hamlawi, de două ori, ambele goluri din penalty, Baiaram şi Nsimba, golul de onoare al campioanei Belarusului fiind reuşit de Gromyko.

Returul dintre Universitatea Craiova şi Vitebsk se joacă miercuri, 15 iulie, de la ora 20.30, însă calificarea pare o simplă formalitate pentru campioana României, astfel că oltenii se pot gândi, deja, la dubla din turul II preliminar cu învingătoarea dintre Borac Banja Luka şi Levski Sofia. În tur, în Bosnia, Borac şi Levski au încheiat la egalitate, 1-1.

Însă până la returul cu Vitebsk şi eventualele meciuri din turul II preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova joacă duminică, 12 iulie, de la 20.30, pe teren propriu, în primul meci din sezonul intern 2026-2027. Campioana României primeşte replica Universităţii Cluj într-un meci în care este pusă în joc Supercupa României.