Peste o mie de persoane au protestat la Houston după moartea unui cetățean mexican împușcat de un ofițer ICE. Manifestanții au cerut o anchetă independentă și au scandat mesaje împotriva operațiunilor de deportare desfășurate de autoritățile americane.

Proteste la Houston după ce un migrant mexican a fost împușcat mortal de un ofițer ICE - X / The Wonk

Peste o mie de protestatari care scandau "ICE, afară din Houston" au mărșăluit miercuri în apropierea locului unde un ofițer al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a împușcat mortal un bărbat care se îndrepta spre serviciu cu mașina, cel mai recent dintr-o serie de incidente tragice din cauza raidurilor de expulzare tot mai numeroase la nivel național, potrivit Agerpres care citează Reuters.

Manifestanții, mulți fluturând steaguri mexicane și purtând pancarte pe care scria "Alături de imigranți" și "ICE se topește în Texas" ('ice' înseamnă gheață în engleză - n.r), au reluat, de asemenea, cererile tot mai puternice pentru o anchetă independentă privind împușcarea, marți, a lui Lorenzo Salgado Araujo, în vârstă de 52 de ani, un cetățean mexican care locuia ilegal în SUA de trei decenii.

Un contingent de ofițeri de poliție, unii călare cu căști și echipamente antirevoltă, a închis traficul pe străzile din jur și s-a deplasat în jurul perimetrului demonstrației, care a fost zgomotoasă, dar pașnică.

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"Sunt copleșită de durere nu doar pentru Lorenzo, ci și pentru familia lui și pentru noi toți, pentru că putea fi oricare dintre noi, sincer", a declarat pentru Reuters o studentă de 18 ani, Ana Daniela.

"Mama merge la cumpărături la magazinul de vizavi de locul unde a fost ucis. Așa că te gândești că ar fi putut fi mama sau, efectiv, oricare dintre noi", a adăugat ea.

Familia victimei cere o anchetă independentă

Mitingul de seară a început cu câteva sute de oameni adunați la locul unde Salgado a fost împușcat, în cartierul East End din orașul Houston, cu o populație predominant hispanică și din clasa muncitoare. În timp ce protestatarii mărșăluiau spre un parc din apropiere, aflat la aproximativ 1,6 km distanță, fluierând și scandând 'ICE afară din Houston, ICE afară de peste tot', mulțimea a crescut la peste 1.000 de persoane.

"Suntem împreună cu toții în asta, iar ei vin după noi toți", a strigat fosta membră a Consiliului Local Letitia Plummer de pe treptele unui foișor din centrul parcului, unde mai mulți organizatori s-au adresat mulțimii.

Spre apusul soarelui, protestatarii s-au dispersat singuri, deși aproximativ 100 s-au întors la locul împușcăturii pentru a organiza un priveghi solemn cu lumânări.

Uciderea lui Salgado, un muncitor în construcții despre care familia a spus că locuia în Houston de 35 de ani și era aproape de a obține rezidența legală în SUA, a ridicat la cel puțin șase numărul persoanelor împușcate mortal în operațiunile de aplicare a legilor privind imigrația din ianuarie 2025, când președintele Donald Trump s-a întors în funcție și a lansat o campanie de expulzări în masă.

Această represiune a căpătat recent un nou avânt în orașele din întreaga țară, agenții federali reținând aproximativ 2.000 de migranți pe zi la nivel național săptămâna trecută, potrivit a două persoane familiarizate cu situația.

Numai în Houston, orașul care găzduiește o comunitate numeroasă și adânc înrădăcinată de imigranți mexicani, numărul arestărilor ICE pe săptămână s-a triplat de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lunii iunie - la aproximativ 100 - conform datelor preliminare furnizate de o sursă către Reuters.

ICE susține că ofițerul a acționat în legitimă apărare

Într-o declarație emisă marți după incidentul tragic, ICE a declarat că Salgado a intrat cu duba sa într-un vehicul ICE, a refuzat să se supună mai multor comenzi verbale și a încercat să calce un ofițer, care apoi a tras asupra lui în 'legitimă apărare'.

El a fost prins într-o 'operațiune de aplicare a legii țintită' când ofițerii ICE au încercat să-i oprească vehiculul, a precizat agenția.

Reuters precizează că nu a putut verifica circumstanțele incidentului.

Relatările inițiale ale agențiilor federale despre utilizarea forței au fost adesea contestate de înregistrări video sau alte dovezi. Până miercuri seară, nu a apărut nicio înregistrare video a împușcăturii în sine.

Într-o conferință de presă de miercuri, fiul lui Salgado, Ronaldo, l-a descris pe tatăl său ca fiind un om pașnic care 'și-a dedicat viața în Statele Unite pentru a oferi familiei sale visul american'. Ronaldo a spus că tatăl său a lucrat pentru a obține statutul său legal de imigrant și era aproape de a-l obține.

Salgado se îndrepta să-și ia echipa de construcții în drum spre un șantier din nordul orașului Houston, potrivit familiei.

Înconjurat de mai mulți membri ai Congresului, lideri ai grupurilor de susținere latino și oficiali din Houston, Ronaldo a cerut 'o anchetă completă' privind uciderea tatălui său.

El a aflat despre ce s-a întâmplat abia după ce a văzut un videoclip postat pe rețelele de socializare, a spus Ronaldo, care îl arăta pe tatăl său întins la pământ lângă duba sa albă.

"L-am recunoscut imediat, nu după înfățișare, ci după voce, cum striga după ajutor în timp ce zăcea pe stradă, sângerând", a spus el, înăbușindu-și lacrimile.

"Este neamerican să folosești o forță letală împotriva unei ființe umane, apoi să blochezi dovezile", a declarat Roman Palomares, președintele Ligii Cetățenilor Latino-Americani Uniți, la conferința de presă. "Prea mult timp am asistat la un sezon deschis declarat împotriva latino-americanilor și a comunităților de culoare, sub pretextul siguranței publice", a adăugat el.

Operațiunile de deportare ale administrației Trump, contestate

ICE a anunțat marți că Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în subordinea căruia se află, va conduce o anchetă privind incidentul, în timp ce FBI va desfășura o investigație privind 'potențialul atac asupra unui ofițer de aplicare a legii'.

Însă multe persoane din acest oraș nu au fost dispuse să aștepte o anchetă federală.

"Solicit o anchetă imediată și imparțială, toate înregistrările video și concluziile disponibile fiind publicate cât mai curând posibil", a scris Alejandra Salinas, membră a Consiliului Local Houston, într-un editorial din Houston Chronicle, miercuri.

Reprezentanta SUA Sylvia Garcia, o democrată din Texas care reprezintă cartierul în care a avut loc atacul, a făcut un apel similar.

"Avem nevoie de investigații independente, avem nevoie de camere video purtate pe corp, de identificare clară, fără măști, și de încetarea aplicării legilor privind imigrația în stil paramilitar pe străzile noastre", a declarat Garcia la conferința de presă.

Primarul orașului Houston, John Whitmire, vorbind miercuri la o ședință a Consiliului Local, a cerut o anchetă 'transparentă și independentă', dar a exclus o investigație condusă de autoritățile locale, spunând că 'nu pot exista două anchete în desfășurare'.

Cazul a făcut deja valuri peste graniță, în Mexic.

Într-o conferință de presă de miercuri, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că guvernul său pregătește măsuri legale după 'o altă moarte nefericită' a unui cetățean mexican a cărui 'singură vină a fost că nu avea încă acte legale'.