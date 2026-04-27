Aterizare cu emoții pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Rafalele de vânt puternic de până la 70 km/h, au transformat coborârea într-un adevărat test pentru echipajul aflat la bord.

Avionul care venea din Bologna a fost surprins balansându-se în aer, lovit de turbulențe și de vântul lateral, iar contactul cu pista a fost mai dur decât de obicei.

Cu toate acestea, piloții au reușit să țină situația sub control și să aducă aeronava în siguranță la sol, deşi zona se afla sub cod galben de vânt puternic.

