Video Investiţii în vremuri de criză: Cumpărăm sau aşteptăm? Specialiștii vorbesc despre prudență financiară

Într-un context economic marcat de incertitudine și costuri tot mai ridicate, tot mai mulți români își pun întrebări esențiale: este acum momentul potrivit pentru a face un credit imobiliar sau pentru a pleca în vacanță? Răspunsurile vin cu nuanțe și avertismente din partea specialiștilor, care recomandă prudență în fața unor decizii financiare majore, de la achiziția unei locuințe până la cheltuielile pentru concedii.

de Redactia Observator

la 22.04.2026 , 17:44

Teodora Tompea: În ceea ce privește locuințele, întrebarea este dacă acum este un moment bun pentru a face un credit sau pentru a cumpăra o casă?

Adrian Asoltanie, consultant financiar: Primul lucru de luat în calcul este stabilitatea veniturilor, mai ales în contextul actual. De obicei, când economia încetinește, oamenii devin mai precauți cu cheltuielile. Asta duce la scăderea consumului, iar când consumul scade, unele companii ajung să facă concedieri, ceea ce crește șomajul. În general, o persoană decide să construiască sau să cumpere o casă prin credit atunci când are o perspectivă optimistă asupra viitorului financiar. Vorbim totuși despre o decizie majoră, de zeci sau sute de mii de euro, pe 20–30 de ani. În prezent însă, acest sentiment de optimism nu prea se regăsește. Există multă incertitudine: poate acum ești bine, dar nu știi ce se va întâmpla anul viitor. Din acest motiv, aș recomanda destul de multă prudență. Mulți oameni aleg să stea în chirie, în așteptarea unui moment mai potrivit. În plus, dobânzile sunt ridicate, iar instabilitatea locului de muncă este un factor important. Nu aș recomanda, în general, contractarea de credite suplimentare în această perioadă.

Teodora Tompea: În ceea ce privește vacanțele, pe măsură ce ne apropiem de sezonul concediilor, apare întrebarea: mai merită să investim într-o vacanță?

Articolul continuă după reclamă

Adrian Asoltanie, consultant financiar: De obicei, oamenii ajustează cheltuielile acolo unde pot, iar vacanțele și mașinile sunt printre primele vizate. Sunt achiziții discreționare, pe care le faci atunci când ai siguranță și resurse. Când apare nesiguranța, tendința este să amâni: mai repari mașina, o mai folosești încă un an. La fel și cu vacanțele: le poți adapta. Poate alegi o variantă mai simplă, vizitezi rude, mergi la munte sau la mare pentru câteva zile, sau optezi pentru experiențe mai accesibile. De exemplu, o excursie cu cortul în Munții Apuseni poate fi ieftină și, în același timp, o experiență foarte frumoasă.

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.