Curs BNR, 27 aprilie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 27 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3374 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, care a ajuns să fie cotată la 5,0927 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5319 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8770 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 81 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 655,5406 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în luna aprilie.

