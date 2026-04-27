Curs BNR, 27 aprilie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 27 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3374 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, care a ajuns să fie cotată la 5,0927 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5319 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8770 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 81 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 655,5406 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în luna aprilie.

Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
