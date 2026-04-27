PACE anunţă că va vota moţiunea de cenzură PSD-AUR şi îl propune pe Călin Georgescu premier

Grupul parlamentar PACE anunță că va susține moțiunea de cenzură pregătită de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan şi îl propune pe Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de senatorul Ninel Peia, care a precizat că parlamentarii PACE vor contribui la redactarea textului moţiunii de cenzură.

Mișcarea ar putea înclina decisiv balanța în Parlament, unde voturile sunt la limită pentru demiterea Executivului. PSD şi AUR mai au nevoie de 14 voturi pentru ca moţiunea împotriva Guvernului să treacă. PACE are însă o condiţie: propunerea de premier să fie Călin Georgescu. O variantă agreată şi de George Simion, care a declarat că l-a ţinut la curent pe fostu candidat la preşedinţie cu pașii făcuți de AUR pentru demiterea Guvernului condus de Bolojan.

În paralel, în interiorul PSD există surprindere. Surse parlamentare susțin că o parte dintre aleși nu știau că formațiunea va depune o moțiune de cenzură în parteneriat cu AUR, ci doar că se lucrează la un astfel de demers. Decizia de a face front comun cu partidul condus de George Simion ar fi fost luată la nivel restrâns.

Contextul este cu atât mai delicat cu cât, nu cu mult timp în urmă, lideri ai PSD respingeau public orice apropiere de AUR. Sorin Grindeanu declara că exclude o alianță cu partide pe care le considera extremiste. La rândul său, AUR a lansat în trecut atacuri dure la adresa lui Grindeanu, acuzându-l de legături cu un sistem corupt.

Potrivit unei decizii a Curtea Constituțională a României din 2020, un prim-ministru demis prin moțiune de cenzură nu poate fi propus din nou pentru aceeași funcție. Hotărârea a fost luată după ce fostul președinte Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe Ludovic Orban, deși acesta fusese anterior demis printr-o moțiune de cenzură. Atunci, CCR a obligat președintele să vină cu o altă propunere de premier.

În aceste condiții, dacă Guvernul Bolojan va fi demis, actualul premier nu ar mai putea fi nominalizat din nou pentru formarea unui nou cabinet.

