Valoare de referinţă mai mică în noua Lege a salarizării: 4.000 de lei. Modificări în educaţie şi sănătate

Ultima formă a proiectului Legii salarizării stabileşte valoarea de referinţă pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 4.000 de lei, începând de la 1 decembrie 2026. Există şi posibilitatea de majorare în cursul anului 2026. Valoarea aceasta este mai mică decât cea prezentată în proiectul fostului ministru al Muncii, Florin Manole, de 4.325 lei, iar în varianta legii din iulie ajunsese la 4.100 lei, potrivit unor surse politice. Valoarea de referinţă este cea de la care pornesc toate salariile din sectorul public. Noul proiect de lege vine cu mai multe modificări, majorează coeficienţii de salarizare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, este revizuită baza de calcul pentru plata cu ora. În sănătate, este modificat modul de acordare a sporului de ture.

Noul proiect de lege privind salarizarea, discutat la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie, stabileşte valoarea de referinţă de 4.000 lei, începând cu 1 decembrie 2026, cu posibilitatea de majorare în cursul anului 2027. Salariile din sectorul public se stabilesc pe baza valorii de referinţă şi a Coeficienţilor, scrie News.ro.

Sporul de dirigenţie, modificat: 10% din valoarea de referinţă

Proiectul majorează coeficienţii de salarizare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi introduce acordarea pentru consilierii şcolari a unui spor până la 5%

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S-a modificat, de asemenea, şi sporul de dirigenţie, astfel: "Învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de un spor de 10% din valoarea de referinţă. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte primeşte un spor la salariul de bază, după cum urmează: a) pentru clase de până la 20 elevi, de 10% din valoarea de referinţă; b) pentru clase între 21 şi 30 de elevi, de 15% din valoarea de referinţă; c) pentru clase cu mai mult de 30 de elevi, de 20% din valoarea de referinţă."

Se acordă, în plus, şi un spor pentru activitatea de îndrumare a studenţilor: "Personalul didactic din învăţământul superior poate beneficia de un spor de până la 10% din valoarea de referinţă pentru activitatea de îndrumare a studenţilor, desfăşurată în calitate de tutore de an. Cuantumul şi criteriile de acordare se stabilesc în Consiliile de Administraţie în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, numărul de studenţi îndrumaţi în calitate de tutore şi cu încadrarea în bugetul aprobat."

Baza de calcul pentru plata cu ora, revizuită

În noul proiect s-a revizuit baza de calcul pentru plata cu ora: "Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023. Calculul pentru plata cu ora se face prin raportarea salariului de bază aferent funcţiei deţinute, având în vedere gradaţia de vechime, treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic corespunzător, la 120 de ore. Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

Noul proiect introduce un articol care clarifică vechimea în învăţământ, astfel:

Art. 15 "Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz.

a) vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar sau în cadrul ministerului educaţiei şi/sau cercetării.

b) vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale."

A fost introdus şi un articol care reglementează participarea personalului în proiecte de cercetare în domeniul educaţiei.

În anexa Administraţie, au fost introduse 3 grade suplimentare corespunzătoare funcţiei de Auditor şi Consilier/consilier juridic/consilier achiziţii publice/ expert/ inspector.

Modificări în sănătate şi asistenţă socială

În anexa Sănătate şi asistenţă socială, proiectul corectează gradele profesionale pentru asistentul social din sănătate şi modul de acordare a sporului de ture: Condiţionarea sporului de 15% pentru ture de efectuarea a minimum trei ture în fiecare dintre schimburile sistemului de 3×8 ore sau 2×12 ore.

Proiectul stabileşte coeficienţii pentru funcţiile din sănătate, diferenţiate pe categorii de unităţi şi în funcţie de specializări.

Se majorează tariful orar aferent salariului de bază de la 30% la 40% pentru personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru

Gărzile de urgenţă efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu un tarif orar majorat de la 20% la 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază.

În proiect, se elimină funcţia de conducere de coordonator personal de specialitate din grila pentru asistenţă socială.

Se modifică şi modalitatea de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă, pe niveluri în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pe patru niveluri şi stabilirea limitei inferioare pe fiecare nivel, şi majorarea limitei superioare pe fiecare nivel.

În anexa Diplomaţie s-au majorat coeficienţii pentru funcţiile specifice din centrala MAE, s-a reintrodus funcţia de cancelarist relaţii şi s-au modificat reglementările specifice conform propunerii MAE.

La anexa Cultură se introduce funcţia de şef partidă, asistent regie/scenografie, administrator financiar (patrimoniu).

Proiectul majorează coeficienţii de grad II pentru funcţiile de conducere din muzeele de importanţă naţională/Institutul Naţional al Patrimoniului, prin corelare cu instituţiile de spectacole.