Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că luni este ziua în care PNRR se finalizează pentru România. El a arătat că pierdem 770 de milioane de euro pentru legea salarizării și până la 100 de milioane de euro pentru jalonul decarbonizării. Bolojan a mai declarat că guvernul pe care îl reprezintă nu are nicio responsabilitate și, de asemenea, a menționat că, deși a făcut tot posibilul în această perioadă să găsească o formulă de consens prin care aceste mari reforme să fie adunate, nu s-a reușit acest lucru, scrie News.ro.

Cât pierdem din PNRR. Bolojan: Guvernul pe care îl reprezint nu e responsabil pentru eșecul legii salarizării - ProfiMedia

Premierul interimar a declarat la Târgu Jiu că astăzi este ziua în care PNRR, cel mai mare program de finanţare al Uniunii Europene pentru ţările membre, se finalizează pentru România.

"Aşa cum ştiţi, am avut două componente, o componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde de euro şi una de împrumut, care a fost diminuată treptat, ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiţii importante. În câteva minute se deschide autostrada Moldovei pe un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău. De asemenea, până la sfârşitul anului se va deschide şi celălalt tronson şi în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Paşcani", a spus premierul, la Târgu Jiu.

El a precizat că, de asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate şi electrificate, reţeaua de spitale din România, dar şi foarte multe proiecte care ţin de calitatea învăţământului din şcolile din ţară, în aproape toate reşedinţele de judeţ, şcoli modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generaţie.

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"De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficienţă energetică pentru autorităţile locale, pe care le-au finalizat în bună regulă", a mai spus Bolojan.

Premierul interimar s-a referit şi la ”aspectele care nu au fost cele mai bune” referitoare la PNRR.

"Putem să spunem că, pe ultima sută de metri, am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 milioane de euro, care reprezintă contravaloanea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, aşa cum ştiţi, deşi am făcut tot posibilul în această perioadă, să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reuşit trecerea legii salarizării şi guvernul pe care îl reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru", a explicat el.

Până la 100 de milioane de euro, pierduţi din cauza jalonului de decarbonizare

Premierul interimar a mai anunţă că, de asemenea, am mai pierdut şi vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro, aferentă jalonului de decarbonizare.

"Deşi am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă ca efect al poluării şi al unei funcţionări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova şi pentru că nu puteam să lăsăm un oraş fără încăzire pe perioada de iarnă, de asemenea pentru că în Valea Jiului n-am înlocuit niciun grup energetic cu grupuri pe gaz sau cu alte formule de fotovoltaic sau de stocare", a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că a prelungit cele două grupuri de la Turcen şi de la Craiova până cel mai târziu, în 2028, în aşa fel încât să menţină atât încăzirea municipului Craiova pe perioada de iarnă, dar şi un echilibru în sistemul naţional de termoficare până alte capacităţi energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate.

Bolojan explică de ce au fost întârzieri

El a mai spus că au fost întârzieri pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuia făcut.

"În acest an calendaristic, una din priorităţile Guvernului a fost să facem tot ce ţine de noi pentru a recupera aceste întârzieri, pentru a renegocia jaloane şi acolo unde nu le puteam îndeplini, am reuşit să corectăm numărul de jaloane, să le reducem amplitudinea, în aşa fel încât, la finalul acestui exerciţiu, România să beneficizeze de acest grant care se ridică la 12-13 miliarde de euro şi de asemenea de suma cea mai mare din împrumut. Consider că a fost un salt important în domeniul investiţiilor", a subliniat Bolojan.