Primele imagini de la demolarea parțială a blocului care a explodat în Rahova. Ce etaje sunt puse la pământ

A început demolarea controlată a etajelor afectate de explozia de anul trecut, la blocul din Rahova. Sunt demolate nivelurile 5, 6, 7 și 8, în cadrul operațiunii de punere în siguranță a clădirii.

Lucrările au început luni, 5 octombrie, iar intervenția vizează etajele 5, 6, 7 și 8 ale blocului afectat de explozia din octombrie 2025. Zona a fost securizată, iar utilajele necesare operațiunii au fost aduse la fața locului.

Demolarea etajelor superioare a devenit necesară după ce specialiștii au constatat că lucrările de susținere nu pot fi continuate în zona nivelurilor 6-8. Constructorii au reușit să monteze stâlpi de susținere până la etajul 5, însă pereții dislocați de la nivelurile superioare fac intervenția prea riscantă.

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Explozia din Rahova a avut loc pe 17 octombrie 2025, după o acumulare de gaze. Deflagrația a afectat grav blocul cu opt etaje de pe strada Vicina și s-a produs în zona etajelor 5 și 6.

Trei persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite. Suflul exploziei a dislocat pereți exteriori și interiori, iar mai multe planșee au fost prăbușite sau grav afectate. Au rămas, de asemenea, panouri prefabricate de beton agățate de structură, într-o situație considerată extrem de periculoasă.

Imobilul a devenit nelocuibil, iar accesul în clădire a fost interzis din motive de siguranță. Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat amploarea avariilor și a recomandat demolarea blocului.

În prezent, 43 de familii afectate primesc sprijin financiar pentru plata chiriei, fie prin acordarea unei sume de bani, fie prin decontarea directă a chiriei. Consiliul General al Capitalei a decis în august prelungirea acestui ajutor pentru încă 12 luni, începând din luna octombrie.

Primăria Capitalei a plătit până în vara acestui an peste 622.000 de lei pentru chiriile familiilor evacuate și a transmis că sprijinul va fi acordat atât timp cât va fi necesar.