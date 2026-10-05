Cine este Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan. De la jurnalism la diplomație

Luca Niculescu are 55 de ani și vine din diplomație, după mai bine de două decenii petrecute în jurnalism. Născut la București, pe 25 aprilie 1971, Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, iar în 1996 a obținut un master în jurnalism european la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg.

Cine este Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan - Facebook

Și-a început cariera jurnalistică în 1992, la Radio Delta, post care ulterior a devenit RFI România. A trecut prin mai multe etape ale meseriei, de la reporter și redactor la realizator de emisiuni, iar din anul 2000 a devenit redactor-șef al RFI România. A lucrat și pentru televiziuni precum Money Channel, TVR 1 și Digi24 și a fost corespondent pentru mai multe instituții media franceze.

În 2010, a fost desemnat jurnalistul european al anului de Institutul European din România. A primit și două premii APTR pentru emisiuni de televiziune, în 2008 și 2011.

De la jurnalism la diplomație

În 2016, Luca Niculescu a făcut trecerea în diplomație și a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. A rămas la Paris până în 2022 și a reprezentat România în relația cu organizațiile internaționale cu sediul în capitala Franței, inclusiv OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

Articolul continuă după reclamă

Pentru activitatea diplomatică și culturală a primit mai multe distincții franceze și românești. Printre acestea se numără Legiunea de Onoare în grad de Comandor, acordată de Franța în 2023, și Ordinul Artelor și Literelor în grad de Comandor, primit în 2019.

Omul care coordonează aderarea României la OCDE

Din septembrie 2022, Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Este una dintre cele mai importante responsabilități pe care le-a avut în administrația românească.

În această calitate, a fost implicat direct în negocierile și pregătirile pentru aderarea României la OCDE. Experiența sa internațională este, de altfel, unul dintre principalele argumente pentru care numele său a fost luat în calcul pentru o funcție de prim rang în Executiv.

Un premier fără experiență politică

Spre deosebire de precedentele nominalizări ale lui Nicușor Dan, Luca Niculescu nu vine dintr-un partid politic și nu a ocupat funcții alese. Profilul său este unul predominant diplomatic și administrativ. Surse politice l-au prezentat încă din septembrie drept o variantă de premier independent, într-o perioadă în care președintele căuta o persoană care să poată obține sprijin parlamentar pentru formarea unui nou Guvern.

Numele lui Niculescu a mai apărut în negocierile pentru formarea Guvernului în această vară. Atât Eugen Tomac, cât și Adrian Veștea l-au avut în vedere pentru funcția de ministru de Externe în cabinetele pe care le-au propus.