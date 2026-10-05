Scăpăm de treburile casnice. O companie americană a lansat un mic robot umanoid care vine în ajutorul celor care își doresc mai mult timp liber. Dispozitivul șterge praful, aspiră și face patul, totul la un preț accesibil. Deși este puțin mai lent decât un om, noul asistent din bucătărie a cucerit deja primele familii.

Înalt cât un mop, Tau poartă uniformă - tricou negru şi şosete de bumbac ca să nu lase urme pe parchet. Robotul de 35 de kilograme pară să mânuiască fără efort detergentul, cârpa de praf și aspiratorul.

"Curăță suprafețele, aspiră, spală pe jos. Prin control de la distanţă, poate să spele vasele, să aranjeze patul, să schimbe lenjerie de pat, să cureţe toaleta, cada de baie, iar lista ar putea continua la nesfârșit", spune Cornelia Weinzierl, Co-founder of Tau Robotics.

Robotul este în faza de testare și are nevoie, deocamdată, de un tehnician care să îl ghideze de la distanță. Cei care au acceptat să îşi lase casa, de probă, pe mâna lui, fac lista plusurilor şi minusurilor: "Tocmai a început să curețe bucătăria, să spele blaturile. Se descurcă destul de bine la pulverizarea detergentului. Iar blatul arăta destul de curat după aceea. A fost foarte, foarte bine. Cred că nu s-a descurcat la fel de bine cu cada de baie, dar mi-au spus că este o funcţie destul de nouă"

Articolul continuă după reclamă

Tariful menajerei cibernetice începe de la 30 de dolari ora și variază în funcție de suprafaţa locuinței.

"Ne-am gândit care este sarcina pe care nimeni nu vrea să o facă. Asta ar fi, de exemplu, curățarea toaletei sau aranjarea patului. Așa că, da, serviciul de curățenie este doar prima noastră aplicație", spune Cornelia Weinzierl, Co-founder of Tau Robotics.

Dacă tehnologia abia își face simțită prezența în casele noastre, în fabricile din China s-a instalat confortabil. Peste 2.000 de roboți lucrează în cel mai mare hub de producţie mondial unde se fabrică multe dintre produsele vândute pe Shein şi Temu.