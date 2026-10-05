Războiul de la granița României ne arată cât de important este să fim pregătiți pentru orice situație de criză. Astăzi am coborât în subsolurile spitalelor din București, acolo unde există adăposturi de protecție civilă construite special pentru situații de urgență. Reporterul Observator Marko Pavlovici a mers să vadă cum arată aceste buncăre, câte persoane pot adăposti și ce au constatat pompierii în urma celor mai recente verificări.

La Spitalul Colțea din Capitală există un buncăr vechi de un secol, care ar putea fi folosit în cazul unor atacuri aeriene.

Holurile de spital permit accesul cu paturi pentru persoanele care se află în momentul respectiv în secția de ATI sau care sunt nedeplasabile.

Adăpostul are peste 400 de metri pătrați, șase încăperi și poate găzdui în jur de 200 de oameni.

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În interior există spații de comandă și sisteme de ventilare a aerului. Dacă apare o pană de curent, intră în funcțiune generatorul.

Toate ușile acestor adăposturi civile sunt închise ermetic. Sistemul de ventilațoe pornește din camera tehnică a adăpostului. Sistemul este acționat automat, prin energie electrică, doar că, în cazul unei calamități, când curentul pică, atunci acesta trebuie acționat manual de la manivelă.

"Este în special pentru personalul medical și pentru pacienții Spitalului Colțea, dar, bineînțeles, dacă nu ajungem la capacitate maximă, putem adăposti orice civil", a explicat Cosmin Bezede, managerul Spitalului Colțea.

De la Spitalul Colțea, am ajuns la Spitalul de Copii "Marie Curie". Din cele trei buncăre de sub spital, două sunt complet funcționale. Pe timp de pace au primit utilizări administrative, dar scenariul de evacuare pentru micii pacienți este testat periodic.

"Acum legislația ne permite să folosim aceste adăposturi pe timp de pace pentru alte activități, cu mențiunea că aceste adăposturi trebuie să fie disponibile, să revină la funcția lor de bază în cazul unor probleme, calamități. Există prioritatea pacienților, a copiilor, dar evident va fi ceva restrictiv", a precizat Anna Kadar, director medical Spitalul Marie Curie.

Și totuși, datele oficiale obținute de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ne arată că nu stăm foarte bine. În unitățile sanitare din toată Capitala există doar 11 adăposturi de protecție civilă. Cam 1.000 de oameni s-ar putea adăposti acolo, prea puțini pentru nevoile reale. Se estimează că aceste locuri nu ar ajunge nici măcar pentru personalul medical și pacienții de la Secțiile de Terapie Intensivă.

În România există puțin peste 4.500 de buncăre, iar cele mai multe se află în Capitală, 1.170.