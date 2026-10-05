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Video A treia zi de weekend pentru părinți și copii. Cum au profitat de Ziua Educației

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Editori Andreea Filip, Claudiu Loghin | Timp citire: 2 minute
Publicat la 05.10.2026, 21:30 | Modificat la 05.10.2026, 21:30

Ziua Educaţiei a adus astăzi a treia zi de weekend pentru părinţii care au putut să îşi liber şi să stea cu copiii. Unii au profitat de zilele însorite şi au dat o fugă la munte sau la mare unde a fost atmosferă de vacanţă.

În loc de grabă, trafic și claxoane, părinții și copiii au avut parte de un început de săptămână liniștit. Ziua liberă pentru elevi s-a transformat într-o mică evadare în familie.

"Am reușit de la muncă să am și eu liber astăzi. Am zis să ieșim să ne relaxăm puțin cu noul ei cățeluș", a spus un părinte.

"Am fost la plimbare, la plajă și am fost cu cățelușul meu Bambi", a spus fetița.

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"Am ajuns pe plajă să ne bucurăm de soare. Echipați cu tot ce se poate, lopățele, tot, tot", a spus un părinte.

Isabela și Andrei sunt clasa a doua. Pentru ei, plimbarea pe plajă s-a transformat într-o joacă constantă cu diferite activități.

Isabela: Am adunat scoici și am găsit câteva ghinde.

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Reporter: Ție ce-ți place să faci cel mai mult?

Isabela: Să mă joc cu prietenii.

La malul mării am găsit-o și pe Kassandra. Fetița are doar cinci anișori și se bucură de ziua liberă.

Reporter: Ești la grădiniță?

Kassandra: Da. 

Reporter: Grupa?

Kassandra: Grupa mare. Da.

Reporter: Îți place să te joci în nisip?

Kassandra: Da.

Cum vremea frumoasă a adus turiști la malul mării, restaurantele au pregătit și oferte.

"Pentru perioada următoare am pregătit un discount de 20% la toate preparatele din meniu. Pentru cei mici avem deserturi, clătite, preferatele lor", a spus Simona Piricleanu, administrator restaurant.

În jurul prânzului, la Brașov, temperaturile au ajuns la 19 grade Celsius. Turiștii au profitat din plin de vremea plăcută.

"Copilul este liber, azi e Ziua Educației, am preferat să ieșim în natură. Și a dorit și ea să venim în parc", a spus o mamă.

"Este liber și atunci vedeți că este și foarte multă lume, că de regulă la ora asta, în timpul săptămânii, nu e așa de multă lume aici, dar acum o fi și zi liberă și o zi așa frumoasă, că s-au anunțat 20 de grade, a ieșit lumea la soare", a spus o bunică.

Ziua Națională a Educației a fost stabilită la nivel național ca zi liberă în anul 2013.

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin
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