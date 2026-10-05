Ziua Educaţiei a adus astăzi a treia zi de weekend pentru părinţii care au putut să îşi liber şi să stea cu copiii. Unii au profitat de zilele însorite şi au dat o fugă la munte sau la mare unde a fost atmosferă de vacanţă.

În loc de grabă, trafic și claxoane, părinții și copiii au avut parte de un început de săptămână liniștit. Ziua liberă pentru elevi s-a transformat într-o mică evadare în familie.

"Am reușit de la muncă să am și eu liber astăzi. Am zis să ieșim să ne relaxăm puțin cu noul ei cățeluș", a spus un părinte.

"Am fost la plimbare, la plajă și am fost cu cățelușul meu Bambi", a spus fetița.

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"Am ajuns pe plajă să ne bucurăm de soare. Echipați cu tot ce se poate, lopățele, tot, tot", a spus un părinte.

Isabela și Andrei sunt clasa a doua. Pentru ei, plimbarea pe plajă s-a transformat într-o joacă constantă cu diferite activități.

Isabela: Am adunat scoici și am găsit câteva ghinde.

Reporter: Ție ce-ți place să faci cel mai mult?

Isabela: Să mă joc cu prietenii.

La malul mării am găsit-o și pe Kassandra. Fetița are doar cinci anișori și se bucură de ziua liberă.

Reporter: Ești la grădiniță?

Kassandra: Da.

Reporter: Grupa?

Kassandra: Grupa mare. Da.

Reporter: Îți place să te joci în nisip?

Kassandra: Da.

Cum vremea frumoasă a adus turiști la malul mării, restaurantele au pregătit și oferte.

"Pentru perioada următoare am pregătit un discount de 20% la toate preparatele din meniu. Pentru cei mici avem deserturi, clătite, preferatele lor", a spus Simona Piricleanu, administrator restaurant.

În jurul prânzului, la Brașov, temperaturile au ajuns la 19 grade Celsius. Turiștii au profitat din plin de vremea plăcută.

"Copilul este liber, azi e Ziua Educației, am preferat să ieșim în natură. Și a dorit și ea să venim în parc", a spus o mamă.

"Este liber și atunci vedeți că este și foarte multă lume, că de regulă la ora asta, în timpul săptămânii, nu e așa de multă lume aici, dar acum o fi și zi liberă și o zi așa frumoasă, că s-au anunțat 20 de grade, a ieșit lumea la soare", a spus o bunică.

Ziua Națională a Educației a fost stabilită la nivel național ca zi liberă în anul 2013.