Elevii înscriși la examenul de Bacalaureat 2026 susțin miercuri, 1 iulie, proba obligatorie a profilului, cea de-a doua probă scrisă din sesiunea de vară. Candidații de la profilul uman și din filiera vocațională susțin examenul la Istorie, în timp ce absolvenții de la profilul real și din filiera tehnologică susțin proba la Matematică. Observatornews.ro va publica subiectele la Istorie, imediat ce acestea vor fi disponibile.

Subiectele la istorie de la BAC 2026, publicate astăzi - Hepta

După proba obligatorie a profilului, examenul de Bacalaureat 2026 continuă pe 2 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării. Pentru absolvenții care au studiat în limbile minorităților naționale, sesiunea de vară se încheie pe 3 iulie, odată cu susținerea probei scrise la limba și literatura maternă. Conform calendarului aprobat de ministerul Educației, rezultatele inițiale vor fi afişate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 18:00, dar și pe 8-9 iulie 2026. Afișarea rezultatelor finale se va face în data de luni, 13 iulie 2026.

Reguli Bacalaureat 2026. Cum se desfășoară proba scrisă la istorie

Examenul la Istorie este susținut de absolvenții de la profilul uman și din filiera vocațională și reprezintă una dintre cele două probe scrise obligatorii ale Bacalaureatului. Candidații au acces în sălile de examen până la ora 8:30, iar distribuirea subiectelor începe la ora 9:00. Din momentul în care primesc broșura de examen, elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Articolul continuă după reclamă

Participanții trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil și să folosească exclusiv instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră. Telefoanele mobile, materialele ajutătoare și orice formă de comunicare între candidați sunt interzise.

Structura subiectelor

Conform modelului oficial publicat de Ministerul Educației, lucrarea este alcătuită din trei subiecte, fiecare valorând 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Cerințele urmăresc evaluarea cunoștințelor dobândite în liceu, dar și a capacității elevilor de a interpreta surse istorice, de a argumenta și de a redacta un eseu.

Subiectul I: Analiză pe bază de surse istorice

Prima parte a lucrării conține două texte istorice pe baza cărora elevii trebuie să identifice informații, persoane, spații și evenimente istorice, să stabilească relații de cauzalitate și să valorifice cunoștințele acumulate pentru rezolvarea cerințelor. De asemenea, una dintre cerințe presupune prezentarea unor fapte istorice și identificarea unei asemănări între două acțiuni sau procese istorice.

Subiectul al II-lea: Sursa unică și argumentarea

A doua parte este construită în jurul unui singur text-suport și testează capacitatea de analiză și argumentare. Candidații trebuie să extragă informații relevante din sursă, să formuleze un punct de vedere susținut prin exemple din text și să argumenteze, printr-un fapt istoric, afirmația propusă.

Subiectul al III-lea: Eseu

Ultimul subiect constă în redactarea unui eseu de aproximativ două pagini, pornind de la o temă prevăzută în programa de examen. Elevii trebuie să prezinte cronologic evenimentele istorice, să utilizeze concepte specifice disciplinei și să își susțină punctul de vedere cu argumente istorice. La evaluare sunt punctate acuratețea informațiilor, utilizarea limbajului de specialitate, evidențierea relațiilor de cauză și efect, coerența expunerii și respectarea succesiunii cronologice a faptelor.

Modele de subiect Bacalaureat istorie 2026

Modelul de subiect Bacalaureat istorie 2026 poate fi consultat AICI.

Documente: Model subiect BAC istorie 2026.pdf