România înregistrează cea mai ridicată rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat. În 2025, 15,5% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul de educație înainte de finalizarea studiilor, mult peste media UE de 9,1%.

Eurostat: România, primul loc în UE la abandon școlar timpuriu. 15,5% dintre tineri au renunţat la studii - arhivă

"În 2025, o medie de 9,1% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani din UE au părăsit timpuriu sistemul de educaţie şi formare profesională. În ţările UE, proporţia celor care au abandonat pregătirea a variat de la 2,1% în Croaţia la 15,5% în România", a transmis, joi, Eurostat.

Potrivit raportului statisticienilor europeni, ţările UE cu cea mai mică proporţie de persoane care au părăsit timpuriu sistemul de învăţământ au fost Croaţia, Grecia, Irlanda şi Polonia, unde ponderea a fost de 4% sau mai mică.

Cele mai mari ponderi au fost constatate în România (15,5%), urmată de Germania (13,1%) şi Spania (12,8%).

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"Prin urmare, au existat diferenţe mari între ţările UE, cu toate acestea, 17 ţări au atins deja obiectivul la nivel UE pentru 2030, ceea ce înseamnă că ponderea persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ este deja mai mică de 9%", precizează Eurostat.

Ponderea totală a persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de educaţie şi formare profesională a scăzut în UE, între 2015 şi 2025, cu 1,9 puncte procentuale (pp).

Printre ţările UE, cele mai mari reduceri între 2015 şi 2025 au fost observate în Malta (-7,7 pp), Portugalia (-7,4 pp) şi Spania (-7,2 pp).

Există, de asemenea, 7 ţări UE care au înregistrat creşteri ale ponderii persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de educaţie. Printre acestea, ţările cu creşteri de peste 2,5 pp au fost Cipru, Germania şi Austria.

Analiză a abandonului şcolar pe sexe

Proporţia persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ a fost cu 3,1 puncte procentuale mai mare pentru bărbaţi (10,6%) decât pentru femei (7,5%) în UE în 2025.

Aproape toate ţările UE au raportat o proporţie mai mare de persoane care părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ în rândul tinerilor bărbaţi decât în ​​rândul tinerelor femei, cu excepţia României şi Bulgariei.

"Diferenţe deosebit de mari au fost observate în Spania (6,4 puncte procentuale), Letonia (5,7 puncte procentuale), Malta (5,5 puncte procentuale) şi Slovenia (5,2 puncte procentuale). În schimb, ponderea persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ a fost aproximativ aceeaşi pentru tinerele femei şi tinerii bărbaţi în Cehia (0,2 puncte procentuale)", arată Eurostat.

Au tinerii care părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ un loc de muncă?

Tinerii care părăsesc timpuriu sistemul de învăţământ se pot confrunta cu dificultăţi atunci când încearcă să intre pe piaţa muncii.

În 2025, 46,2% dintre toţi tinerii care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie erau angajaţi, în timp ce 30,8% nu erau angajaţi, dar doreau să lucreze, iar restul de 23,1% nu erau angajaţi şi nu doreau să lucreze.

În raport cu întreaga populaţie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani, aceasta a corespuns unui procent de 4,2% dintre tinerii care au părăsit timpuriu sistemul de învăţământ şi erau angajaţi, 2,8% dintre tinerii care părăseau timpuriu sistemul de învăţământ, nu erau angajaţi şi doreau să lucreze şi 2,1% dintre tinerii care părăseau timpuriu sistemul de învăţământ, nu erau angajaţi şi nu doreau să lucreze.

Analiză în funcţie de gradul de urbanizare

În 2025, cea mai mică proporţie de persoane care părăsesc timpuriu sistemul de educaţie din UE a fost raportată în marile oraşe (8,0%). Astfel, obiectivul pentru 2030, care prevede ca ponderea persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de educaţie să fie mai mică de 9%, este deja atins în rândul tinerilor care locuiesc în citadele.

În oraşele mici şi suburbiile din UE, proporţia persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de educaţie s-a ridicat la 10,1%, iar în zonele rurale la 9,6%.