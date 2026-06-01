Un elev din patru își face tema cu ajutorul inteligenței artificiale. O practică privită cu rezerve atât de profesori, cât și de specialiștii în securitate cibernetică. Aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. Le pot cere copiilor lista de contacte, locația, datele bancare sau chiar acces la camera video și microfon. Imaginile cu cei mici pot ajunge astfel pe site-uri pentru adulţi.

Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesori, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica îi împiedică pe copii să aprofundeze informațiile învățate la școală, dar ascunde și alte pericole.

Unele aplicaţii cu AI pentru rezolvarea temelor cer, încă de la instalare, permisiuni extinse pe telefon. Printre acestea se numără accesul la cameră, dar şi permisiunea de a urmări activitatea utilizatorului în alte aplicaţii şi pe site-uri, ceea ce poate ridica semne de întrebare privind datele personale colectate.

În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație, sau în unele cazuri, chiar la date bancare.

"Nume de utilizator, parole, adrese, numere de telefon... Ajung să fie refolosite împotriva noastră inclusiv în cele mai bizare moduri", spune Silviu Stahie, expert securitate cibernetică.

Aplicația poate colecta date din telefon

Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe Dark Net, în pachete de date. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor simple aplicații.

Cel mai grav este că datele pot ajunge pe site-uri pentru adulți, așa cum au arătat și anchetele poliției.

"Diferența este că aplicațiile bazate pe AI pot procesa și valorifica aceste volume mult mai mari de date și informații decât aplicațiile tradiționale. În lumea digitală există o regulă simplă. dacă nu plătești pentru un produs este posibil ca produsul să fii tu și datele", spune Alexandra Cernian, specialist AI.

Specialiștii în educație atrag atenția că, pe lângă riscurile informatice, folosirea excesivă a inteligenței artificiale pentru rezolvarea temelor poate avea efecte negative asupra dezvoltării cognitive a copiilor. Concret, duce la o învățare superficială, reduce capacitatea de gândire critică și poate crea o dependență tot mai mare de tehnologie.

