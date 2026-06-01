Psihoterapeutul de familie, cuplu şi parenting Smaranda Cernescu a venit în platoul Observator 16, unde a vorbit despre ce îşi doresc, de fapt, copiii cel mai mult de 1 iunie: timp petrecut cu părinţii, dar şi pauze reale într-un program tot mai încărcat. Specialista atrage atenţia că mulţi copii ajung să aibă un program mai solicitant decât al adulţilor şi recomandă echilibru între şcoală, activităţi, sport şi momente de respiro.

Prezentator: Cum ți se pare că dorm tot mai puțin unii tineri? Este bine sau este rău să mergem în nota aceasta de supraîncărcare?

Invitat: Numărul de ore de somn și de odihnă este din ce în ce mai mic. Am fost întrebată deseori câte opționale ar fi optime pentru copilul meu, câte ore de meditații, câte sporturi și care să fie nivelul optim de rezultate pe care copilul să le obțină. Există, structural, adică genetic, o capacitate mai ridicată a noilor generații de a absorbi lucruri complexe. Avem nativi digitali, avem o capacitate de înțelegere profundă. Sunt mai pregătiți. În același timp, pericolul este suprasolicitarea. Programul unui copil poate fi, uneori, mai solicitant chiar decât programul unui adult.

Prezentator: Cum ar trebui să fie abordată copilăria?

Invitat: Cred că aș face categorii și clase diferite în funcție de IQ-ul cognitiv, de inteligența emoțională și de alte abilități speciale ale copiilor. Avem inteligență motrică, muzicală, lingvistică. Aș crea programe diferite, astfel încât să existe o anumită omogenitate a abilităților și să putem stabili criterii de performanță diferite.

Prezentator: Și acasă ce faci?

Invitat: Noi recomandăm să avem cel puțin o pasiune și cel puțin un sport. Partea de teme merită discutată, iar eu susțin și această zonă de "nothing box".

Prezentator: Cum faci "nimicul" acesta? Este un calendar? Îl faci după o perioadă încărcată?

Invitat: L-aș doza atât în perioade scurte zilnice, cât și în intervale mai consistente. O doză de jumătate de oră sau chiar un sfert de oră după fiecare interval intens de procesare cognitivă și una mai consistentă săptămânal. Să zicem o jumătate de zi la fiecare două săptămâni.

