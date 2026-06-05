Bălbâiala autorităţilor a declanşat haosul pe întreg litoralul. Suflul exploziei din portul Constanţa s-a simţit la mai mulţi kilometri în oraş. Au fost blocuri unde s-au spart geamurile, iar panica s-a instalat printre locatari. Au urmat ore de nelinişte, în care nimeni nu a ştiut să spună dacă şi alte drone navale se îndreaptă spre ţărm. Mii de oameni au fost evacuaţi preventiv de pe plaje, iar toţi medicii constănţeni au fost chemaţi la lucru. Alarma s-a stins abia când a venit confirmarea că toate cele 4 drone navale scăpate de sub control s-au autodetonat.

Zgomotul asurzitor al exploziei din port i-a îngrozit pe constănţeni. Iar panica s-a instalat după ce, peste tot în oraş, au început să răsune sirenele. Autorităţile au declanşat planul roşu de acţiune la ora 10 şi 29 de minute, imediat după explozie, iar zeci de ambulanţe şi maşini de pompieri s-au îndreptat spre port. "Foarte tare! S-a auzit de la Agigea, din port de la Agigea. Aveam încredere în securitate şi în puterea statului, dar se pare că nu o să mai avem încredere", spune un tânăr.

Suflul exploziei s-a simţit la trei kilometri

Suflul exploziei s-a simţit la trei kilometri distanţă de dana unde a explodat drona. Geamurile unui bloc de locuinţe s-au făcut ţăndări. Locatarii n-au ştiut iniţial ce s-a întâmplat. La ora 10 şi 45 de minute, o navă comercială a raportat alte două explozii în larg, la aproximativ 145 de kilometri de Portul Constanţa. Încep temerile că şi alte drone navale s-ar putea îndrepta spre ţărm. "Din punctul nostru de vedere, toată zona costieră, peste tot unde există mal, există risc să existe vreo dronă", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

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După explozia din port, autorităţile au decis să evacueze zona costieră - preventiv. De la nord la sud, de la Mamaia până la Vama Veche. Inclusiv de pe plaje din Sulina, Sfântu Gheorghe şi Gura Portiţei. În total, peste 3.000 de persoane din zona Constanţa şi Tulcea. De la partea ucraineană au venit informaţii că au pierdut 4 drone. O cauză posibilă - războiul electronic. Revenind la tipul de dronă, acest model poate suporta o încărcătură de câteva sute de kilograme de exploziv. Dronele marine sunt ghidate prin sisteme de navigaţie prin satelit, când semnalul este perturbat sau când ies din zona de comunicaţii, controlul se pierde şi atunci ori încearcă să revină la punctul de lansare, ori intră în derivă. "Radarele pot să observe o astfel de dronă dacă este metalică şi dacă este la peste un metru şi jumătate înălţime. Urmează şi cei de la Paza de Coastă de la Ministerul de Interne să analizeze exact în ce condiţii o astfel de dronă poate să fie văzută de radarele pe care ei le au. Ministerul Apărării are radare aeriene în zonă. Unde poate vedea la altitudini mai mici, dar nu la suprafaţa apei", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

"A fost vorba despre un exploziv brizant, în special construit astfel încât să producă o daună cât mai mare în coca unei nave ţintă. Cantitatea poate fi estimată prin ceea ce s-a observat, 150-200 de kilograme echivalent TNT", a declarat Cristian Barbu, general în rezervă. "Cum să mi se pară. Asta e! Trebuie să ne obişnuim cu gândul că războiul e aproape", spune un bărbat. La ora 14 şi 35 de minute planul roşu a fost dezactivat, iar oamenii au primit permisiunea de a reveni pe plaje. "Am avut două elicoptere care au verificat zona şi nu s-a sesizat nimic. Decizia noastră este că nu se mai justifică evacuarea preventivă", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. Potrivit Ministerului Apărării, celelalte trei drone ucrainene s-au autodetonat înainte să ajungă în port.