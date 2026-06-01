De câte ori nu v-aţi întrebat de ce o anumită aplicaţie vă cere atâtea permisiuni să acceseze cam tot ce aveţi în telefon înainte să o porniţi? Se întâmplă şi în cazul aplicaţiilor care promit să rezolve temele elevilor printr-o simplă poză. Dar de la acea singură poză, aplicaţiile ajung să aspire conţinutul din întreaga galerie foto şi, de fapt, din întregul telefon al copiilor noştri. Practic, la pachet cu rezolvarea exerciţiilor, datele lor intime pleacă direct pe piaţa neagră!

Nu sună deloc bine, însă profesorii știu cel mai bine acest lucru. A devenit o modă printre elevi, chiar și de cele mai mici vârste, până la elevi de liceu și, de ce nu, chiar și la facultate. Sunt tot felul de aplicații pe care aceștia le folosesc pentru a putea să rezolve cât mai ușor problemele la matematică, temele la română și așa mai departe.

Ar putea să învețe ceva din aceste aplicații, însă, pe lângă riscul că nu-și mai dau interesul la rezolvarea acestor teme, există și riscul privind confidențialitatea datelor acestora. Ce înseamnă asta puțin mai clar?

În momentul în care instalăm o astfel de aplicație cu o sursă, nu foarte clară, pentru că nu vorbim de aplicații cunoscute, datele lor sunt extrase din device-uri după ce își dau acordul pentru toate acele opțiuni.

Vorbim de acces la fotografii, la contacte, inclusiv la camera foto. Ceea ce înseamnă că aplicația poate să acceseze toate aceste date foarte ușor după ce li se dă acordul de către copiii care dețin aceste telefoane. Reușesc să rezolve problemele la matematică sau exercițiile la română, însă riscul pe termen lung este mult mai mare. Asta pentru că toate aceste date ajung să fie vândute de cele mai multe ori pe piața neagră internațională în anumite pachete alături zeci de mii de date personale.

