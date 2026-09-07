La 9 ani abia începe clasa I. Un copil din Buzău nu a mers la şcoală pentru că familia nu a avut bani de haine

Mulţi părinţi nu dispun de resurse financiare necesare pentru un trai decent, iar unii copii din municipiul Buzău împrumută hainele şi încălțămintea între ei, pentru a merge la şcoală. În această situaţie se află şi un băiat care la 9 ani, a fost înscris în clasa I, din cauza lipsei banilor pentru a achiziţiona rechizite şi articole vestimentare necesare, potrivit unui reportaj Agerpres.

La câţiva paşi depărtare de clădirea Inspectoratului Şcolar Judeţean şi câteva sute de metri de centrul oraşului unde se află sediul Primăriei Municipiului Buzău, pe strada Alexandru Marghiloman stau ascunse şi înghesuite, după nişte porţi metalice înalte, case, barăci şi construcţii în care locuiesc familii cu zeci de copii.

Condiţiile în care locuiesc sunt greu de imaginat

În timp ce o parte dintre părinţi îşi spală la lighean încălţămintea, femeile întind rufele pe sârme, bat câte un covor şi îşi supraveghează copiii care se joacă în curte cu câte o minge, privesc la câte o revistă, fac forme din plastilină sau îşi împart câte o bicicletă. Doar o parte dintre familii sunt racordate la curentul electric, iar curtea în care se regăsesc laolaltă casele nu este asfaltată.

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Începerea noului an şcolar stă sub semnul lipsurilor pentru majoritatea celor care locuiesc aici şi îşi trimit copiii la şcoală, în situaţia în care nu au, de cele mai multe ori, bani pentru rechizite sau un pacheţel pus în ghiozdan.

"Sunt zece familii, fiecare are câte unu, alţii doi, alţii au trei copii, în jur de 20. Este foarte greu pentru toată lumea cu şcoala, dar trebuie să trăim. Pe a mea o duc la grădiniţă şi ăştia care sunt mai mari de şase, şapte ani, opt ani, se duc la şcoală. Ne chinuim, nu avem tot ce ne trebuie. Avem curent, dar nu toţi, sora mea a tras de la mama mea lumină. Ne ajutăm unul pe altul şi asta e viaţa noastră, ne chinuim. Avem, dar nu avem de toate. Am avea nevoie de ghiozdane, rechizite, sunt foarte scumpe. Ne trebuie 600-700 de lei pentru şcoală cel puţin şi eu muncesc pe 2.000 de lei pe lună. Nu avem condiţii, zici că suntem în pădure, nu-i asfalt, nu-i nimic", a declarat, pentru Agerpres, Nicolae Ghinea.

Care este situaţia multor locuinţe din Buzău

Tot pe strada Alexandru Marghiloman, o altă intrare, aceeaşi poveste. Familiile care trăiesc la mică distanţă de Piaţa Daciei, loc de promenadă al municipiului Buzău, îşi împart timpul între treburile casnice şi supravegherea copiilor. Când şi când, monotonia şi rutina mai sunt întrerupte de câte o ţeavă de apă care se sparge şi riscă să inunde curtea.

"Am trei copii, cea mare clasa I, cea mică-i la grădiniţă şi ăsta micul să-l dau şi pe el la grădiniţă acum. Suntem aici în 50 de metri, trei copii şi doi adulţi. Vă daţi seama că ne vine greu să cumpărăm şi rechizite, haine, şi pachete în fiecare zi. Trebuie să ne acomodăm. Ar trebui să sprijine copiii, să le facă o alocaţie mai mare, să le dea şi lor un ajutor să continue şcoala, că le e greu să continue şcoala, uite, un pix e 5 lei, un caiet e 7 lei, le mai strică, se joacă, să le dea rechizite, să le dea şi lor un ajutor acolo, pachetul lor la şcoală măcar. Lucrez şi nu ne ajungem, iau 4.000 de lei pe lună şi nu mă ajung cu nimic. Montez panouri solare. Avem utilităţi, dar sunt scumpe", a precizat, pentru Agerpres, Ioniţă Alexandru.

Din zona aflată în proximitatea centrului municipiului Buzău, urmărind strada Transilvaniei, se poate ajunge pe Aleea Grădinilor unde, pe o suprafaţă de câteva sute de metri pătraţi, trăiesc tot câteva sute de oameni, cu zeci de copii. O parte dintre familii sunt beneficiare ale venitului minim garantat, alţii muncesc cu ziua pentru a câştiga o sumă de bani necesară traiului zilnic.

Cu toate că beneficiază de apă potabilă, locuinţele nu sunt racordate la canalizare pentru că nu există o astfel de reţea.

Sunt zeci de copii care trăiesc în pragul sărăciei şi merg la şcoală neavând la dispoziţie strictul necesar, o haină, încălţăminte nouă şi un ghiozdan plin cu rechizite.

Nu au bani pentru a-şi trimite copiii la şcoală

Unul dintre copii a fost dat la şcoală abia la vârsta de 9 ani, din cauza lipsurilor cu care s-a confruntat familia.

"Am 8 copii, o parte dintre ei merg la şcoală, unii la muncă, merg cum mine la muncă în Piaţa centrală. Eu muncesc la piaţă, car un bax de roşii, de castraveţi, ce au oamenii nevoie, 10 lei, 5 lei, cum dau oamenii acolo. Patru copii am la şcoală, nu am bani de rechizite, crede-mă că n-avem. Am în clasa I, a II-a, a III-a şi a VI-a. Cel de 9 ani merge în clasa I, n-am avut haine, n-am avut ce trebuie. Suntem amărâţi, aici stau 8 copii, eu şi soţia, încă avem de reparat şi este greu", a precizat, Anton Manole.

De cele câteva sute de suflete care locuiesc în cele două zone ale municipiului Buzău se îngrijeşte, în măsura posibilităţilor şi a atribuţiilor, unul dintre consilierii locali ai municipiului Buzău.

Copii premianţi împrumută haine pentru a merge la şcoală, pe rând

"Am văzut familii care trăiesc la limita existenţei. Oameni care, din diferite motive, au ajuns în această situaţie şi care au nevoie de un sprijin al administraţiei. Direcţia de Asistenţă Socială face tot posibilul să facă faţă, dar cazurile sunt în număr foarte mare şi cred că trebuie analizată foarte bine această situaţie de integrare a acestor oameni şi acestor familii, ţinând cont că au câte şapte, opt copii. Sunt familii cu copii care sunt premianţi şi aţi văzut în ce condiţii, n-au bani de pachet, n-au bani de haine, îşi iau încălţămintea de la frate la frate şi îmbrăcămintea să poată să meargă pe rând", a declarat, pentru Agerpres, consilierul local Silviu Roşioru.

Familiile defavorizate au nevoie de mai mult sprijin

El atrage atenţia că familiile defavorizate din municipiul Buzău au nevoie de mai mult sprijin, cu precădere de utilităţi şi de locuinţe sociale care le-ar putea oferi condiţiile propice de integrare.

"Prima urgenţă este construirea de case sociale, nu este o investiţie foarte mare. Au fost proiecte, au fost finanţări care au trecut pe lângă noi şi nu am dat atenţie acestor bani europeni. Gândiţi-vă că s-ar putea face 300-400 de locuinţe sociale, am putea cât de cât să aducem la liman această situaţie dezastruoasă pentru aceste familii. Nenorocirea este că, aţi văzut, au apă, nu au canalizare. Au toaletele în curte, se spală la lighean, neavând canalizare, spală la mână. Este dureros ceea ce se întâmplă. Nu este posibil şi urgent trebuie tras un semnal de alarmă ca administraţia să dea o atenţie sporită acestor oameni năpăstuiţi", a mai precizat alesul local.

Primăria Buzău a alocat, în acest an, 2,1 milioane de lei pentru a oferi ghiozdane şi rechizite unui număr de peste 13.000 de elevi.

"Toţi copiii care sunt la grădiniţă sau la şcoală, fără excepţie, primesc acest ghiozdan. Dacă sunt înscrişi într-o formă oficială, grădiniţă, clasele 0-IV, clasele V-VIII, primesc. Sunt peste 12.000 de ghiozdane pe care le distribuim. Marea majoritate dintre beneficiari nu sunt într-o situaţie bună", a declarat pentru Agerpres, primarul Constantin Toma.

La nivelul judeţului aproximativ 44.000 de copii au debutat în noul an şcolar, 3.300 dintre ei fiind înscrişi la clasa I.