Ce înseamnă "supat", cuvântul care a stârnit isterie pe net. Mulți au crezut că e greşit, dar apare în DOOM 3

Un cuvânt vechi din limba română a ajuns viral pe rețelele sociale și a stârnit nedumerirea utilizatorilor de internet, dar și o avalanșă de ironii. Este vorba despre "supat", termen care desemnează spațiul de sub pat. De la pisici ascunse "sumasă" până la cearșafuri "pestpat", românii s-au întrecut în glume care mai de care mai creative.

O explicație pe TikTok a stârnit un val de reacții după ce termenul "supat" a ajuns în atenția publicului. "Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat. Avem un nou substantiv în limba română conform Doom 3 și acesta este supat. La plural este supaturi, la singular supat. Este un substantiv neutru conform Doom 3 și reprezintă spațiul dintre pat și dușumea. Așadar, putem spune în mod corect pisica s-a ascuns supat și nimeni nu o să spună că ne avem dicție și nu putem să-l spunem corect pe B final".

Cuvântul a devenit rapid subiect de discuție, iar dexonline a anunțat că a înregistrat peste 1.000 de căutări pentru "supat" în doar câteva ore. Semn că, înainte să-l folosească în propoziții, mulți români au vrut să se asigure că nu e o glumă.

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"Să-l treceți și pe umpic, să fim tembeli definitiv"

Pe rețelele sociale, explicația a deschis robinetul glumelor. Dacă avem "supat", de ce nu am avea și alte cuvinte care să ne scutească de câteva litere? Internauții au venit cu propuneri care ar putea transforma următoarea ediție a dicționarului într-o comedie.

"Băgați și osutadojdămi, vă rog eu", a scris un utilizator. Altul a venit cu o sugestie la fel de ironică: "Să-l treceți și pe umpic, să fim tembeli definitiv".

Nici cearșafurile nu au scăpat de "reformele" lingvistice. "Aștept DOOM4 să pot spune că cearceaful este pestpat", a glumit un internaut. Altcineva a vrut să știe dacă "băejnebun" apare deja în DOOM 3, în timp ce un alt comentariu a anticipat o nouă formă a urării cu prilejul zilelor de naştere: "La mulțean!".

Printre glume au apărut și reacții mai serioase. O învățătoare a spus că nu ar corecta un copil care scrie "sub pat" în favoarea formei "supat", pe care o consideră absurdă.

"Supat" nu este o invenție recentă

Termenul apare în dicționare mai vechi, inclusiv în DOOM 2, și era consemnat încă din 1939, cu sensul de "dedesuptul patului".