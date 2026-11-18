"Uman", care înseamnă a avea "calităţile, defectele şi sentimentele specifice oamenilor, spre deosebire de zei, animale sau maşini", a fost desemnat cuvântul anului de către Dicţionarul Cambridge.

Într-o eră marcată de expansiunea rapidă a inteligenţei artificiale (IA) şi de avertismente sumbre că aceasta ar putea chiar să distrugă umanitatea, cuvântul a surprins "spiritul epocii din 2026", a declarat pentru AFP Francesca Woodward, membră a Consiliului de Administraţie al Cambridge University Press.

În ultimele 12 luni, a spus ea, oamenii "s-au gândit cu adevărat la ce înseamnă să fii om", în special din cauza îngrijorărilor legate de faptul că IA le-ar putea prelua locurile de muncă. "Cred că oamenii încearcă să-şi reamintească... ce înseamnă să fii om", a adăugat ea.

Cuvântul a învins concurenţa altor cuvinte legate de IA şi de lumea online, reflectând interesul global intens faţă de modul în care tehnologia ne schimbă vieţile.

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Lexicografii dicţionarului au observat, de asemenea, o utilizare crescută a cuvântului "uman" în cuvinte compuse, precum "creat de om" sau "autor uman", a adăugat ea.

Tom McClelland, filosof al ştiinţei la Universitatea din Cambridge, a descris cuvântul "uman" ca fiind o "alegere cu adevărat interesantă... deoarece, în acest moment, înţelegerea noastră asupra umanităţii se schimbă".

Dezbaterea globală privind IA

"Încercăm să înţelegem diferenţa dintre o minte umană şi o minte artificială, dintre fiinţe vii ca noi şi fiinţe artificiale pe care le creăm. Ce ne diferenţiază: conştiinţa, creativitatea sau compasiunea?", a spus el.

Accentul pus pe ceea ce înseamnă să fii om a determinat lideri mondiali şi personalităţi proeminente, precum Papa Leon al XIV-lea, Bill Gates, clasicista Mary Beard şi actriţa Cate Blanchett, să-şi exprime punctul de vedere în cadrul dezbaterii.

Printre ceilalţi candidaţi la titlul de "cuvântul anului" s-a numărat "agent", care se referă la un sistem de inteligenţă artificială capabil să funcţioneze în mod complex fără control uman.

De asemenea, în cursă s-a aflat şi "wholesome", definit ca "benefic pentru tine şi de natură să-ţi îmbunătăţească viaţa fie din punct de vedere fizic, moral sau emoţional".

"Dusking" a fost, de asemenea, în competiţie, aceasta fiind practica de a privi trecerea de la lumina zilei la întuneric ca formă de relaxare. O tradiţie olandeză, aceasta a fost readusă la viaţă ca o modalitate de a te reconecta cu natura.

Cuvintele de urmărit în 2027

Printre alte cuvinte noi adăugate în dicţionar în 2026 s-au numărat "aura farming", adică a face lucruri pentru a-ţi pune în valoare o personalitate pe care oamenii o vor admira, şi "looksmaxing", adică a te face cât mai atractiv fizic posibil.

Cuvântul anului şi noile adăugiri sunt selectate pe baza unei serii de criterii, inclusiv cuvintele căutate pe site-ul Cambridge Dictionary.

Printre cuvintele de urmărit anul viitor, potrivit Cambridge Dictionary, se număra FOBO, "teama de a deveni depăşit", deoarece meseria ta poate fi îndeplinită de inteligenţa artificială.

Un alt cuvânt a fost "weather whiplash", care denotă o "schimbare rapidă de la o extremă meteorologică la alta". Cuvântul anului trecut a fost "parasocial", care descrie sentimentul de a avea o legătură cu o persoană faimoasă pe care nu o cunoşti personal sau cu un personaj fictiv.