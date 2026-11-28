Ministrul Educaţiei vrea ca profesorii să aibă dreptul să îi percheziţioneze pe elevi. Sorin Costreie a făcut declaraţia, în exclusivitate la Observator, în contextul în care violenţa din şcoli a ajuns un fenomen care abia mai poate fi combătut. În şcolile în care paznicii lipsesc, ministrul propune ca poliţiştii de proximitate sau jandarmii să asigure paza copiilor.

Pază mai bună, controale și consiliere. Sunt măsurile pe care strategia împotriva violenței le promite, dar care, din păcate, nu se aplică în școlile din România. Ministrul Educației recunoaște că fenomenul a scăpat de sub control și că, dincolo de prevenție, sistemul are nevoie de soluții mai rapide.

"Noi am cerut o mie de posturi. Dacă din condiții financiare nu putem să avem acești paznici, să vorbim cu Jandarmeria, Ministerul de Interne, să avem un polițist de proximitate care să cunoască școala, să cunoască bine elevii", a spus Sorin Costreie.

Acțiunile de prevenție au început deja în mai multe școli.

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Peste 3.000 de infracțiuni au loc în școli într-un an, iar printre ele sunt și cazuri de-a dreptul șocante, cum ar fi cel de la Bistrița, în care o profesoară de matematică și un elev au fost înjunghiați de un băiat de 13 ani. De-a lungul anului școlar trecut, Poliția Română a intervenit la peste 1.500 de incidente petrecute în școli, cele mai multe dintre ele la gimnaziu. În realitate, însă, cifrele sunt mult mai mari. Iar problema e că profesorii nu pot interveni până nu ajung și polițiștii să-i percheziționeze pe minori.

"Eu cred că ar trebui să le dăm profesorilor, când sunt contexte foarte clare și există o suspiciune clară, posibilitatea de a verifica. De ce? Pentru că aici nu vorbim doar despre adicții, ci vorbim despre integritatea unor copii sau a unor profesori. De exemplu, în Danemarca acum se discută o măsură: dacă ai un elev violent, profesorul să îl poată da afară. Porți de control, cu detector de metale? Vă dați seama ce fel de investiție este? Sunt niște măsuri de a securiza, dar ele nu asigură un mediu total sigur", a spus ministrul Educaţiei.

Ne lipsesc și consilieri școlari. Legea cere unul la 500 de elevi, România are acum un consilier la fiecare 750 de elevi.

"Bine ar fi să nu stea doar în biroul individual, ci să ajungă la copii, schimbarea este să fie mai mulți", a spus Sorin Costreie.

Cea mai gravă problemă a sistemului educațional rămâne, în opinia ministrului Educației, modul în care se predă. La știință, matematică și lectură, testările și rezultatele internaționale plasează România printre ultimele trei state membre ale Uniunii Europene.