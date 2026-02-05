Lansarea Albumului „Personalitățile anului din România”, realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în discuție o întrebare esențială: cum arată astăzi performanța care chiar contează pentru viitorul țării. Nu este vorba despre notorietate mediatică sau funcții publice, ci despre oameni care, prin rezultate măsurabile, conectează România la domenii de vârf la nivel internațional.

Cercetătorul care a conectat România la marile proiecte europene de genomică, între personalitățile anului

Un exemplu relevant este includerea cercetătorului Octavian Bucur în acest volum dedicat celor 100 de personalități contemporane cu impact real. Parcursul său profesional ilustrează un tip de excelență mai puțin vizibilă publicului larg, dar cu efecte structurale: cercetarea biomedicală de frontieră și integrarea României în marile rețele europene de genomică.

Într-un context în care medicina personalizată și analiza genomică devin tot mai importante pentru sistemele de sănătate, activitatea coordonată de Octavian Bucur la Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică a permis României să participe activ la inițiative europene majore, precum Genome of Europe. Proiectul, lansat oficial în 2024, are un buget de 45 de milioane de euro și urmărește crearea unei infrastructuri comune de date genomice, cu aplicații directe în cercetare și practică medicală.

Relevanța internațională a muncii sale este confirmată și de invitația de a reprezenta România la NATO Biotechnology Conference, un forum strategic care a reunit experți din domeniul biotehnologiilor și al siguranței sanitare. Astfel de prezențe nu sunt simple formalități, ci indică faptul că expertiza românească începe să fie parte din discuțiile globale despre viitorul sănătății și al tehnologiilor biomedicale.

În același timp, contribuțiile sale academice rămân ancorate în cercetarea fundamentală. Articolul publicat în 2024 în revista Epigenetics & Chromatin, care analizează impactul tehnologiilor de secvențiere nanopore long-read asupra studiului metilării ADN-ului, aduce în prim-plan instrumente cu potențial clinic semnificativ, în special în oncologie. Este genul de cercetare care nu produce rezultate spectaculoase peste noapte, dar care construiește baza științifică a medicinei de mâine.

Albumul lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României funcționează, în acest sens, ca un document al prezentului activ. El fixează repere într-un moment în care societatea românească are nevoie de exemple credibile de competență și continuitate. Includerea unor cercetători precum Octavian Bucur arată că dezvoltarea nu este un concept abstract, ci rezultatul unor eforturi susținute, desfășurate adesea între laboratoare, instituții și colaborări internaționale.

