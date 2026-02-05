Delegaţiile Statelor Unite, Ucrainei şi Rusiei au încheiat a doua rundă de discuţii la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Negocierile s-au încheiat fără un rezultat concret, cu excepţia unui schimb de prizonieri anunţat emisarul special american Steve Witkoff. Emisarul a adăugat că sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului, în timp ce Zelenski a declarat că "cel mai important este ca Rusia să nu primească nicio recompensă pentru agresiunea sa".

Ruşii şi ucrainenii vor schimba 314 prizonieri de război. Ce au decis la a doua rundă de discuţii la Abu Dhabi - ProfiMedia

Negocierile dintre SUA, Rusia şi Ucraina s-au încheiat vineri. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că există atât vești bune, cât și vești proaste în privinţa progresului negocierilor. Potrivit lui Rubio, vestea bună este că "lista problemelor nerezolvate" care exista între Ucraina și Rusia "s-a redus considerabil".

Într-un comentariu pentru jurnalişti, Diana Davityan, purtătoarea de cuvânt a secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (Rustem Umerov) a declarat că "negocierile s-au încheiat. Vor fi făcute declaraţii mai târziu", citează Ukrainska Pravda.

Primul schimb de prizonieri "în ultimele 5 luni"

"Astăzi, delegaţiile din SUA, Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, 'primul de acest gen în ultimele cinci luni'", a indicat Witkoff într-o postare pe platforma X, scriu Reuters şi AFP.

"Acest rezultat a fost obţinut în urma discuţiilor de pace care au fost detaliate şi productive. Deşi rămân mult lucruri de făcut, paşi ca aceştia demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut produce rezultate tangibile şi contribuie la eforturile de a pune capăt războiului în Ucraina", afirmă Steve Witkoff.

Ministerul rus al Apărării a anunţat deja că 157 de soldaţi ruşi i-au fost predaţi în schimbul unui număr similar de prizonieri de război ucraineni, după anunţul făcut de Witkoff.

Rustem Umerov, negociatorul şef al Ucrainei, calificase miercuri drept "productivă" prima zi a celei de-a doua runde de convorbiri, mediată de SUA la Abu Dhabi, chiar dacă luptele continuă pe front în cel mai sângeros conflict din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

În postarea sa pe X, Witkoff spune că discuţiile vor continua, anticipând noi progrese la noile runde de convorbiri din următoarele săptămâni.

Cine a participat la a doua rundă de negocieri SUA-Rusia-Ucraina

La această rundă de negocieri au participat delegaţia ucraineană, formată din Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, șeful Oficiului Președintelui, Kyrylo Budanov, și prim-adjunctul acestuia, Serhiy Kyslytsia, liderul fracțiunii „Servitorul Poporului”, Davyd Arakhamia, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andriy Hnatov, și consilierul președintelui, Oleksandr Bevz.

Delegaţia SUA a fost reprezentată de emisarul special american Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump.

Kirill Dmitriev, trimisul preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat joi că s-au înregistrat progrese şi o dinamică pozitivă în discuţiile despre cum să se pună capăt războiului. Dmitriev a mai declarat că se desfăşoară o activitate intensă pentru restabilirea relaţiilor Rusiei cu SUA, inclusiv în cadrul unui grup de lucru SUA-Rusia privind economia.

Cele mai sensibile probleme negociate la Abu Dhabi

Cele mai complicate probleme vizează cererile Moscovei ca Ucraina să-i cedeze teritoriile pe care încă le mai controlează în Donbas (est) şi statutul centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, între altele.

Rusia cere în special să preia integral controlul asupra regiunii ucrainene Donbas, alcătuită din provinciile Doneţk şi Lugansk, în schimbul unei îngheţări a restului liniei frontului. Trupele ruse controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet provincia Lugansk.

Dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză cedarea părţii din Donbas controlată în continuare de armata ucraineană şi unde aceasta din urmă şi-a stabilit poziţii fortificate încă din 2014, când a avut loc primul conflict armat cu separatiştii pro-ruşi. El a susţinut miercuri că, pentru a ocupa tot Donbas-ul, armata rusă ar trebui să accepte pierderea a circa 800.000 de soldaţi.

Potrivit analiştilor, Rusia a capturat aproximativ 1,5% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2024.

Zelenski: Rusia nu trebuie recompensată pentru agresiunea sa

Dar discuţiile vor continua, a spus Zelenski în prima sa declaraţie după încheierea discuţiilor de la Abu Dhabi. "

Dialogul continuă. Desigur, nu este simplu", a indicat el, adăugând că "cel mai important este ca Rusia să nu primească nicio recompensă pentru agresiunea sa" împotriva Ucrainei şi ca aceasta din urmă să primească din partea susţinătorilor săi occidentali "garanţii de securitate reale".

