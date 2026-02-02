Liga Profesorilor Excepționali revine în 2026 și premiază dascălii care dezvoltă România

În ultimul deceniu, portofoliul Educației din România a fost predat de la un ministru la altul cu o frecvență amețitoare, fiecare nou demnitar venind cu propria viziune și propria reformă, lăsând în urmă un sistem bulversat și incoerent. În tot acest timp, în zona societății civile, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a construit cu răbdare o tradiție care nu depinde de culoarea politică: recunoașterea valorii la catedră.

Astăzi se lansează ediția 2026 a campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”. Faptul că un proiect privat de educație rezistă și crește de 10 ani este, în sine, o știre. Această continuitate oferă profesorilor un reper de stabilitate de care dascălii au nevoie.

Ediția 2026 vine într-un moment de cotitură. Măsurile de austeritate fiscală prelungite și tăierea unor categorii de burse școlare au creat tensiuni majore între școală și decidenții politici. În acest vid de speranță, Liga Profesorilor Excepționali funcționează ca un barometru al sănătății sistemului. Evaluarea candidaților nu se face pe bază de afinități, ci pe criterii transparente care au fost testate de-a lungul unui deceniu: inovație, impact în comunitate, rezultate cuantificabile și mentorat.

De-a lungul anilor mii de profesori au intrat în campanie și sute de mii de români au votat pentru ei, un semn limpede că populația este avidă de modele pozitive.

Premiile financiare consistente, însumând 60.000 de lei pentru podium, sunt dublate de o componentă esențială de dezvoltare profesională pentru cei 20 de finaliști. Fundația transmite astfel un mesaj puternic: educația de calitate costă, iar performanța trebuie plătită, nu doar aplaudată. Într-o Românie în care investiția în educație este mereu „prioritatea de anul viitor”, sectorul non-guvernamental demonstrează, din nou, că se poate face performanță „acum”.

