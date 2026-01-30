Patricia Alexandra Ghiță, balerină din București, a fost admisă în septembrie 2025 la Bolshoi Ballet Academy, poate cea mai cunoscută școală de balet din lume. Selecția a vizat o clasă internațională foarte restrânsă, formată din șapte eleve, iar Patricia ar fi fost singura elevă din Europa de Est admisă anul trecut.

Balerină din București, admisă la Bolshoi: Patricia Alexandra Ghiță, la cea mai prestigioasă instituție

Admiterea a fost acordată inițial pentru un an, cu posibilitatea continuării programului academic complet, de trei ani, și absolvire la Moscova. În acest sistem, prelungirea parcursului depinde de evaluările periodice și de menținerea standardelor de performanță. După primul modul de studiu la academie, Patricia a fost selectată să danseze în Spectacolul de Crăciun al instituției, un eveniment organizat pentru ambasadori și invitați VIP, selecție prezentată ca un semn al integării rapide într-un mediu competițional.

Povestea începutului ei în dans este legată de un episod din copilărie: la patru ani, după ce a urmărit un film în care apărea balerina Svetlana Zaharova, ar fi decis că vrea să urmeze baletul. Ca un semn că nimic nu este întâmplător, admiterea la Bolshoi ar fi fost „validată” chiar de artista pe care o admira atunci.

Dincolo de momentul admiterii, traseul Patriciei capătă valoare prin rezultate din competiții și selecții recente. În 2025, a obținut locul I la Movmnt International Dance Competition, la Ruse. În 2024, a primit Young Talent Jury Award la EBGP Vienna și a ajuns finalistă la Youth Grand Prix Paris și la competiția din Verona, menționate ca repere internaționale pentru baletul juvenil. În același timp, Patricia a primit burse și oferte de studiu venite din mai multe centre europene, între care Roma, Amsterdam, Belgrad, München și instituții din Belgia.

Un alt moment invocat care dovedește maturitatea scenică a tinerei speranțe din România este interpretarea rolului Reginei Maria într-un spectacol aniversar dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, la Balcic, alături de Orchestra Națională de la Sofia.

Formarea Patriciei a fost completată de participări la masterclass-uri și workshop-uri internaționale, inclusiv în cadrul Russian Ballet Summer Intensive, în anii 2023, 2024 și 2025, precum și la programe menționate sub numele Casa de Balet, Nervi Festival și ICE.

În România, parcursul ei a fost semnalat prin includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, inițiativă care aduce în atenția publică tineri cu rezultate validate în contexte internaționale.

