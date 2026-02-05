Blocarea terminalelor Starlink a provocat "o catastrofă" în rândul trupelor ruse de pe front, unde comanda și controlul s-au prăbușit complet, iar operațiunile de asalt au fost suspendate în mai multe zone, potrivit unui oficial ucrainean.

Ucraina anunță dezastru pe front pentru ruși după blocarea terminalelor Starlink cu ajutorul SpaceX

''Dispozitivele Starlink înregistrate pe 'lista albă' funcționează; terminalele rusești sunt deja blocate'', a anunțat ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, pe contul său de Telegram, referindu-se la registrul creat de autoritățile ucrainene, în colaborare cu SpaceX, pentru a controla toate terminalele Starlink care funcționează în Ucraina cu scopul de a identifica și bloca pe cele care deserveau dronele rusești, conform Agerpres.

"Este o catastrofă"

"Pentru inamicul de pe front, aceasta nu este doar o problemă, este o catastrofă. Comanda și controlul s-au prăbușit complet. Operațiunile de asalt au fost oprite în multe zone. În ceea ce privește trupele noastre, s-a dovedit că problemele au apărut în rândul celor care nu au depus prompt cereri pentru terminale Starlink private. Procesarea este în curs", a anunţat Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al apărării pe probleme tehnologice, potrivit Ukrainska Pravda.

Cum identifică Ucraina terminalele Starlink folosite ilegal

Fedorov a explicat că verificarea terminalelor continuă și a calificat procesul drept unul ''de amploare''. El a contactat recent SpaceX pentru a avertiza că armata rusă folosește terminalele Starlink care operează în Ucraina pentru a-și dirija dronele în atacurile împotriva țării.

Musk și subordonații săi din cadrul companiei au reacționat rapid - public și pe rețeaua de socializare a magnatului X - creând registrul la care a făcut referire joi Fedorov pentru a rezolva problema.

SpaceX a furnizat Ucrainei, de la începutul războiului, terminale Starlink care au fost esențiale pentru asigurarea comunicațiilor armatei ucrainene. Rusia are accesul interzis la această tehnologie din cauza sancțiunilor.

După ce a arătat inițial simpatie pentru cauza ucraineană, Musk a devenit ulterior o voce deosebit de critică la adresa președintelui Volodimir Zelenski. Refuzul lui Musk de a activa Starlink în Crimeea, care ar fi permis armatei ucrainene să atace peninsula ocupată de Rusia, a fost unul dintre factorii declanșatori ai discordiei, notează EFE.

Musk a reluat schimbul cordial de mesaje cu Fedorov pe rețeaua socială X - cu care a mai avut de a face pe când acesta era ministru al transformării digitale și când SpaceX a trimis la începutul războiului Starlink-uri în Ucraina - în legătură cu colaborarea dintre cele două părți privind utilizarea ilegală de către Rusia a tehnologiei de satelit americane.

Observatori militari ruși au semnalat încă de miercuri dezactivarea antenelor Starlink utilizate de Moscova pe frontul din Ucraina, după ce Elon Musk a anunțat 'măsuri' pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin, notează AFP.

Pe câmpul de luptă, unitățile ruse folosesc de mult timp terminalele Starlink pentru a comunica.

În ultimele zile, mai mulți observatori militari sau bloggeri pro-Kremlin au confirmat că antenele Starlink nu mai funcționează.

''Starlink-urile sunt dezactivate. Au fost deconectate anterior în timpul unei actualizări de software, apoi fuseseră restabilite. Acum vor fi reactivate din nou?'', se întreabă pe contul său de Telegram Andrei Filatov, un observator militar urmărit de 200.000 de abonați.

Punct vulnerabil pentru Rusia: lipsa unei alternative la Starlink

Influentul corespondent militar Aleksandr Koț de la ziarul Komsomolskaia Pravda afirma miercuri pe Telegram că un ofițer rus i-a spus că Starlink-ul este ''călcâiul lui Ahile'' al forțelor Kremlinului.

Rusia nu dispune de o tehnologie echivalentă. Potrivit observatorului militar rus Roman Alehin, Moscova nu are ''probabil'' decât o soluție alternativă: desfășurarea de cabluri cu fibră optică pe teren, un sistem pe care îl consideră mult mai ''complex'' și mai ''costisitor'' de implementat.

