Situaţie neobişnuită la o şcoală cu program "step by step" din Botoşani. Deşi înscrierile pentru învăţământul primar încep abia marţi, părinţii care din toamnă îşi trimit copiii în clasa pregătitoare stau la coadă încă de sâmbătă. Pentru că plouă şi este extrem de frig, familii întregi s-au mobilizat. Părinţii şi bunicii fac cu schimbul să nu îşi piardă locul de la gardul şcolii şi se completează liste de aşteptare. Reprezentanții Inspectoratului şcolar spun că locurile nu se distribuie după regula "primul venit, primul servit", iar repartizarea se va face doar pe criteriile stabilite prin metodologie.

La Școala Gimnazială nr. 7 din Botoșani, părinții au transformat trotuarul din faţa unităţii de învăţământ în sală de așteptare. Nici noaptea, nici ploaia nu i-a clintit din loc, iar fiecare vrea să prindă un loc la clasa "step by step", deși înscrierile încep abia marţi.

"Sunt primul care m-am înscris pe lista de aşteptare. În cursul zilei de sâmbătă m-am pus la rând. După mine au venit ceilalți părinţi", a povestit Ovidiu Gireadă.

"Eu am schimbat dimineaţă la opt, iar la 14:00 vine soţia să mă schimbe. Eu o ajut pe fată", a spus un bunic.

În timp ce 25 de părinți s-au trecut pe listele făcute ad-hoc pentru a-și asigura locul, alții au rămas de veghe, de teamă să nu-și piardă rândul. Dar, ordinea de la rând nu garantează şi un loc în clasa "step by step", transmite Inspectoratul Şcolar.

"Înscrierea în învăţământul primar nu se realizează în funcţie de prezenţa, ci analizând criteriile, iar apoi se face repartizarea în fiecare clasă", a declarat Bogdan Suruciuc de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani.

Autorităţile spun însă că la toamnă toţi copiii de vârstă şcolară vor fi înmatriculaţi.

"Dacă numărul de cereri va fi mai mare decât oferta pe care o are unitatea de învățământ, atunci Inspectoratul Şcolar va putea suplimenta aceste locuri", a mai spus Bogdan Suruciuc.

Înscrierile în învăţământul primar se desfășoară între 31 martie și 6 mai 2026. Părinții pot completa cererile online sau direct la școală, urmând să depună apoi dosarul cu documentele necesare.

Cătălina Osman

