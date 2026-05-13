Elevii din Constanța schimbă mărul pe mango. Consiliul Județean Constanța a lansat o licitație publică pentru achiziția acestor fructe exotice care vor fi oferite copiilor în cadrul unor sesiuni de degustare organizate prin Programul pentru școli al României din acest an școlar.

Programul trebuie să respecte anumite cerințe europene. Fructul este puțin perisabil, are 100 de grame, este deja ambalat și este mai puțin uzual decât bananele, portocalele sau kiwi.

Sunt 1.650 de preșcolari și elevi din județul Constanța care ar urma să primească un mango. Sunt unități de învățământ din medii defavorizate, iar cel mai recent raport al Guvernului arată că vorbim despre sate cu un grad ridicat de sărăcie, între 70 și 85%.

Program se află în faza de achiziții, iar directorii unităților de învățământ sau profesorii care nu consideră oportun acest proiect îl pot refuza.

