Elevii ar putea avea o nouă oră obligatorie la școală, dedicată unor teme care, de multe ori, lipsesc din discuțiile de acasă: sănătate, sex, vaccinare sau consumul de droguri. Mai mulți parlamentari au depus o inițiativă legislativă prin care "Educația pentru sănătate" ar urma să devină materie obligatorie în orar. Inițiatorii spun că, în lipsa unor explicații corecte, mulți copii își iau informațiile de pe Internet, unde nu întotdeauna ceea ce găsesc este și corect. Copiii spun ca ar fi o oră de realitate, adaptată nevoilor actuale.

Oficial, s-ar putea numi "Educație pentru sănătate", o materie necesară ca elevii să nu mai caute informații despre corp, relații sau droguri pe internet, pentru că efectele dezinformării se văd deja în statistici.

Potrivit UNICEF, unul din zece copii din România se naște dintr-o mamă adolescentă. Acoperirea vaccinală pentru HPV, de exemplu, este încă printre cele mai scăzute din Europa, iar informațiile greșite din online influențează deciziile părinților. În paralel, vârsta la care apar primele contacte cu drogurile a scăzut până la aproximativ 11 ani. Iar România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană, în jur de 16%. În acest context, mai mulți parlamentari propun introducerea disciplinei "Educație pentru sănătate" ca materie obligatorie. Subiectul riscă să provoace dispute între părinți, profesori și autorități, mai ales în zona educației sexuale în școli.

Sorin Ionescu, director Colegiul Național Bănățean Timișoara: Din punctul meu de vedere, educația pentru sănătate este o parte componentă a biologiei și profesorii de biologie au pregătirea necesară pentru a ține aceste ore.

Reporter: Dar sunt deschiși și părinții, și profesorii să se atingă subiecte atât de sensibile?

Sorin Ionescu: Într-o societate marcată de conservatorism, mi-e dificil să mă pronunț în acest moment.

"Școala trebuie să completeze o parte din ceea ce ar trebui să facă și părinții", a spus un părinte.

În lipsa unor explicații în clasă, elevii ajung să caute singuri răspunsuri, într-un spațiu unde informația reală se amestecă ușor cu mituri și dezinformare. Problema e cine vine în fața lor să predea noua materie.

Elev: Mereu există să ne învețe în plus sau poate să corecteze informații greșite.

Reporter: Sau sunt depășiți?

Elev: Cred că ar putea să fie depășiți... și de aceea cred că ar trebui să fie oameni specializați care să predea aceste cursuri. Cred că prea mult timp ne-am prefăcut că aceste probleme nu există.

"Sinceră să fiu, mi le iau de pe internet, marea parte din informații, chiar dacă nu e foarte ok. Ar fi foarte bine să vină profesori pregătiți, care ne-ar aduce niște informații corecte în față și le-ar prezenta în așa mod încât să le înțelegem", a spus o elevă.

"Nu oricine este potrivit să transmită niște informații. Din punctul meu de vedere, inițiativa e extraordinară, doar că programa e foarte clar delimitată: ce să se transmită, cine să o facă, care sunt competențele noastre și dacă noi, specialiștii, avem nevoie de formare", a declarat Simona Jugariu, consilier școlar.

Deocamdată, proiectul ridică mai multe întrebări decât răspunsuri.

