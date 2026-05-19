Xi Jinping i-ar fi spus lui Donald Trump că Putin ar putea ajunge să "regrete" războiul din Ucraina

Xi Jinping i-ar fi spus lui Donald Trump, în timpul summitului din China, că Vladimir Putin ar putea "regreta" invadarea Ucrainei, potrivit unor evaluări ale oficialilor americani citate de Financial Times. Informațiile nu sunt confirmate oficial de China sau de Casa Albă. Beijingul a evitat până acum să critice direct Rusia și a păstrat oficial o poziție de necondamnare a invaziei, respingând acuzaţiile Kievului că ar ajuta militar Moscova.

Xi Jinping i-ar fi spus săptămâna trecută lui Donald Trump, la Beijing, că Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invadarea Ucrainei, potrivit unor surse apropiate de evaluarea făcută de oficialii americani după summit, relatează Financial Times. Liderul chinez ar fi făcut aceste comentarii în cadrul unor discuții ample care au abordat și războiul din Ucraina. Totodată, președintele SUA ar fi propus ca cei doi lideri să coopereze cu Putin împotriva Curții Penale Internaționale.

Dacă ar fi confirmate, comentariile lui Xi ar putea reprezenta o schimbare importantă în poziția Chinei față de războiul din Ucraina. Potrivit FT, la întâlnirile cu fostul președinte american Joe Biden, deși liderii au avut "discuții sincere şi directe" despre Rusia și Ucraina, Xi nu a comentat explicit decizia lui Putin și războiul.

Dezvăluirile apar în contextul în care războiul pare să fi intrat într-un impas după patru ani, mai ales pe fondul eficienței tot mai mari a Kievului în utilizarea dronelor. În plus, Putin urmează să ajungă azi în China pentru un summit cu Xi, la doar patru zile după ce liderul chinez l-a primit pe Donald Trump. Summitul de săptămâna trecută s-a încheiat fără victorii majore pentru americani.

Putin a invadat Ucraina în februarie 2022, la trei săptămâni după o vizită în China, în cadrul căreia el și Xi au anunțat un parteneriat "fără limite". Vizita de două zile din această săptămână marchează și 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie chino-rus de către fostul președinte Jiang Zemin și Vladimir Putin.

Casa Albă a refuzat să comenteze informațiile. Administrația Trump a publicat duminică o fișă informativă despre summitul de la Beijing, însă documentul nu conține nicio referire la discuțiile despre Putin sau războiul din Ucraina.

În timpul summitului cu Xi, Trump ar fi sugerat și ca SUA, China și Rusia să își unească forțele împotriva Curții Penale Internaționale, afirmând că interesele lor sunt aliniate, potrivit surselor citate. Administrația Trump și-a exprimat în trecut opoziția fermă față de Curtea Penală Internațională, pe care o acuză de politizare, abuz de putere, ignorarea suveranității SUA și depășirea nelegitimă a atribuțiilor judiciare. Unii oficiali americani au descris CPI drept un instrument de "lawfare" împotriva Americii.

