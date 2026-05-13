Mango pentru pauza mare. Pentru o zi, fructul exotic înlocuieşte mărul în cinci localităţi din judeţul Constanţa. Aşa sute de copii din comunităţi defavorizate vor avea parte de un gust tropical, mulţi pentru prima dată în viaţă, prin programul "Fructele, izvor de sănătate".

La aproape 80 de kilometri de Constanţa, în comuna Ion Corvin, programul Lapte şi Corn prinde gust tropical. Preşcolarii şi elevii vor primi mango la şcoală. Pentru mulţi dintre copii, fructul exotic e o premieră absolută. L-au văzut cel mult pe internet sau prin vizite la rude.

"Nu ştiu dacă ar mânca toţi copiii. […] Fetiţele au mâncat la cineva când au fost plecate, dar eu n-aş mânca, nu-mi place" a spus o mamă.

Nici pentru părinţi sau bunici mango nu e mai familiar. Unii nu ştiu cum se mănâncă, alţii nici nu l-au văzut vreodată.

Reporter: Ştiţi cum se mănâncă?

Bărbat: Nu ştiu, n-am mâncat aşa ceva în viaţa mea.

Reporter: Mai încearcă. Nu e nici ananas, nici măr. […] Mango.

Tânăr: Poate să fie şi mama lui mango că n-am auzit în viaţa mea.

Cinci localităţi din judeţul Constanţa fac parte din program

Comune cu indice de sărăcie ridicat:

Băneasa - 69%

Lipnița - 70%

Ion Corvin - 74%

Castelu - 75%

Dobromir - 85%

Reporter: Le-aţi explicat?

Ionela Rotariu, profesoară: Noi avem table inteligente, internet tot timpul şi le-am arătat care este fructul de mango acolo.

Sunt familii în care nici bananele nu ajung prea des pe masă

În comuna Castelu învaţă aproape o mie de copii, iar pentru mulţi dintre ei mango-ul rămâne un fruct necunoscut. Sunt familii în care nici bananele nu ajung prea des pe masă, spun autorităţile locale.

"Cinci mii de locuitori, dintre care 2.000 sunt vulnerabili. Majoritatea din cei 2.000 sunt copii. Avem familii, de exemplu, cu 15 membri, 12 copii, o bunică şi mama cu tata. [...] Sunt copii care nu ştiu ce este aia o banană" a spus asistentul medical Indira Niculache.

"Nu ştiu dacă au gustat toţi copiii un mango. E un lucru foarte bun. Îmi place ideea de a diversifica cumva tot ce este bun pentru copii, să experimenteze la şcoală" a spus viceprimarul comunei Castelu, Antoneta Prodan.

"Este un program dedicat copiilor din mediile defavorizate, vor beneficia de fructul mango adus în şcoli şi grădiniţe un număr de 1.600 de elevi din judeţul Constanţa. [...] Este un fruct care se decojeşte. Sunt sigură că un cadru didactic nu va avea nicio problemă să ajute un copil care doreşte să consume mango la şcoală, să i-l decojească" a spus administratorul public Ionela Costache.

În magazinele din sate, localnicii spun că nici nu prea se găseşte.

Reporter: L-aţi mai văzut?

Localnic: Parcă, să zic da, dar nu în magazinele noastre.

Reporter: Ce credeţi că ar putea fi?

Localnic: Nu ştiu.

Proiectul are o valoare de 11 mii de lei.

