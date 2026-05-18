Un incident revoltător a fost filmat într-o şcoală din Iaşi. Un elev de clasa a opta din Iaşi a fost bătut de doi dintre colegii săi atât de tare, încât a ajuns la spital. Băiatul a fost lovit chiar sub ochii celorlalţi elevi, care, în loc se intervină, râdeau sau chiar îi încurajau pe bătăuşi. S-a întâmplat într-o pauză, dar băiatul fusese ameninţat de agresori încă din timpul orei. Chiar el a filmat atacul.

Incidentul a avut loc vineri, imediat după ora de română. Elevii, încă din timpul orei, ar fi vorbit între ei cu privire la faptul că vor să îl bată în pauză pe cel care le-a căzut victimă.

Băiatul a pornit telefonul pentru a înregistra totul. De altfel, se vede pe imagini cum, în pauza respectivă, elevii, doi băieți, îl agresează, mai întâi verbal, după care încep să îl lovească cu palmele și pumnii pe băiatul de 15 ani. În cele din urmă, acesta cade la pământ.

În loc să îl ajute, însă, continuă să îl lovească. Asta sub privirile celorlalți copii din clasă, toți elevi de clasa a VIII-a. În loc să intervină să îl ajute, ceilalți mai degrabă îi întărâtă pe elevii agresori și râd de ceea ce se întâmplă.

Articolul continuă după reclamă

Abia în momentul în care unul dintre agresori îi sparge nasul victimei și observă că acesta sângerează, intră în panică și atunci, în loc să îl ajute, așa cum ar fi trebuit, mai degrabă caută o soluție pentru a mușamaliza totul și inventează între ei o scuză, ca elevul care a căzut victimă să spună că a căzut singur și s-a lovit. Așa s-a și spus inițial către conducerea școlii, când s-a aflat despre incident. Abia apoi a avut curaj victima să povestească ce s-a întâmplat în realitate.

Tatăl acestuia a mers imediat cu el la spital, unde a primit îngrijirile medicale. De asemenea, a făcut o plângere care a fost depusă astăzi la poliție și încearcă să obțină un ordin de restricție. Se va lua în calcul o măsură mai drastică împotriva agresorilor, care nu sunt la prima astfel de abatere, și pare că până acum punctul scăzut la purtare nu a fost o soluție foarte eficientă pentru că au fost mai multe astfel de incidente în clasă.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰