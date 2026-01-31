La privat sau la stat. E dilema părinţilor atunci când decid unde să înceapă copilul grădiniţa sau şcoala. Un sistem la care unii aspiră, iar alţii doar suspină. Diferenţa, pe lângă performanţă, o fac atenția și bunăstarea fizică și emoțională ale copiilor. La școlile private se asigură şi multe activități tentante. Dar, evident, preţurile sunt cele dictează alegerea.

Dotările, performanţa, elevii să fie respectați, încurajați să pună întrebări și să se dezvolte. Sunt câteva dintre plusurile pe care le vânează părinţii când trasează viitorul copilului. Indiferent că e grădiniţă sau şcoală privată.

"Să nu fie foarte mulți copii în grupă. Ideal ar fi să fie un educator sau doi și din ce am înțeles la majoritatea grădinițelor private sunt până la 10 copii, 8-10, asta mi se ar părea ideal", spune un părinte.

Cât valorează educația copilului

Articolul continuă după reclamă

"Pe mine ca părinte mă ajută foarte mult faptul că am un after school acolo, deci nu mai petrec ore în trafic cu copilul, nu mai sunt taxi pentru el. În loc să-mi cumpăr genți sau pantofi sau nu știu ce, pentru copiii mei să învețe și să fie și fericiți în același timp", a declarat Miruna Ioani, părinte şi influencer parenting.

"Pentru noi logistic era complicat să ne înscriem la stat. dar și pentru că ne-au plăcut foarte mult activitățile și felul în care se dezvoltă copilul", a declarat un părinte.

Taxele pornesc de la 500 de euro pe lună pentru creşă şi depăşesc 20 de mii de euro pe an la liceu. De neglijat nu sunt nici banii pentru opţionale - actorie, robotică, dans ori sport, pentru care se mai adaugă câteva mii de euro când tragem linie.

Dar, spun directorii şcolilor private, e un cost just pentru o pregătire complexă care să permită elevului să-şi facă planuri de viitor în orice ţară.

"Când s-au născut cei trei copii ai noștri, am tot căutat instituții de învățământ şi nu am găsit nimic care să ni se potrivească am decis să fondăm o grădinință mai întâi, care apoi ușor-ușor a crescut și acum este și școală primară și gimnazială", a declarat Jacqueline Pavel, director.

"Specificul nostru, în primul rând, sunt elementele naturale și mergem foarte, foarte mult pe calitatea sufletului și ne axăm pe interdicția voastră. 15-18 copii într-o grupă, avem și grupă baby, unde vin de la 1 an și 8 luni până la 3 ani", a declarat Cristina Lucu, educatoare.

Părinți care aleg școlile private pentru copiilor lor caută, în general, siguranța, reguli, un loc mai sigur. Copiii aici nu au voie cu telefonul la ore, uniforma este obligatorie, temele se fac integral la școală, iar mâncarea adusă din exterior este strict interzisă.

Conform datelor recente ale Institutului Național de Statistică, aproximativ 6% dintre elevii din România învață în școli private.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰