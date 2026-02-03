În plină iarnă, gerul se simte simte tot mai mult în casele a mii de oameni din Motru. De aproape o săptămână orașul a rămas fără căldură și apă caldă, după ce uzina care trebuia să furnizeze agentul termic a rămas fără cărbune. În școli, sălile de clasă sunt încălzite cu surse alternative de căldură, care nu fac însă faţă. Din acest motiv autorităţile se gândesc serios la trecerea cursurilor în online. În frig stau şi mai mulţi locuitori ai unui bloc din Braşov.

La Motru, frigul nu se simte doar afară, ci şi în casele oamenilor. De aproape o săptămână caloriferele sunt reci, iar miile de locuitori încearcă să treacă peste acest episod cu aeroterme, pături sau alte improvizații.

"Începând cu data de 28, UATAA a sistat furnizarea agentului termic către populaţie din cauza lipsei banilor. Singura soluţie la ora aceasta este deblocarea unui ajutor de urgenţă din partea Guvernului", a declarat Marian Ardeiu, administrator public Prim[ria Motru.

"Nu avem absolut nicio variantă din puct de vedere al Primăriei Municipiului Motru, nu avem un buget aprobat, nu avem datorii către această societate şi mai mult, am acordat un milion de euro în avans", a precizat Costel Morega, primar Motru.

Situația este și mai dificilă pentru copii. Caloriferele sunt reci, iar sălile de calsă sunt încălzite cu surse alternative de căldură, însă nu fac faţă gerului de afară. Totodată, autorităţile iau în considerare ca elevii să treacă în online.

"Este foarte frig, mai ninge şi afară, nu se mai opreşte odată. Să nu mai zic că acasă nu am centrală, stau cu bunicii, măcar am boiler ca să mă pot spăla", a spus un elev.

"Pentru o perioadă scurtă, ca măsură temporară să luăm în calcul decalarea săptămânii verde în această perioadă astfel încât actul didactic să nu fie întrerupt", a declarat Daniela Mustaţă, directoarea Colegiului Naţional "George Coşbuc".

"Noi ne dorim foarte mult, fiind an terminal, clasa a 12-a, ne dorim foarte mult să rămânem la şcoală să învăţăm alături de profesori, dar na...", a spus un elev.

Situaţia rămâne una critică, iar oamenii aşteaptă cu sufletul la gură o soluţie. Până atunci însă, sunt nevoiţi să suporte gerul în continuare.

Bloc lăsat fără căldură din cauza scurgerilor de gaze

În frig au rămas şi mai mulţi locuitori ai unui bloc din Braşov. Totul a început când un locatar a chemat echipa societății de distribuție a gazului să-i înlocuiască sigiliul rupt de la contorul apartamentului. Specialiștii au verificat instalația și au decis să închidă robinetul pentru toate cele trei scări ale blocului. Motivul: aparatele de măsură au detectat scurgeri periculoase de gaz.

Gazul metan a fost oprit în întreg blocul duminică, la ora 10:16. Această măsură a lăsat fără gaz metan, în plin val de ger, nu mai puţin de 119 locuinţe.

"Mă afectează foarte mult, îngheţ de frig în casă, nu am cu ce face mâncare, nu am cu ce face baie, n-am centrală, deci stau şi îngheţ", a spus o locatară.

Robinetul poate fi redeschis doar după ce o firmă autorizată repară instalația și anunță societatea de distribuție.

"Noi ne sesizăm, ne deplasăm la client, facem probele necesare şi dacă constatăm că respectivul defect a fost remediat, reluăm alimentarea", a precizat Amalia Anghel, reprezentant Distrigaz.

Brașovul trece, în această perioadă, printr-un val de ger. Locatarii se tem acum că sunt nevoiţi să suporte frigul din case chiar mai mult de două săptămâni.

