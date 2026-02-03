La un Colegiu Naţional din Brașov orele de Biologie nu mai sunt aşa cum le ştiam noi. Cursurile se țin într-o sală cu totul specială, mai exact o seră cu pereți din sticlă și vedere panoramică. Clasa neobişnuită a fost proiectată pentru științe, însă este folosită și pentru alte materii, cum ar fi Informatica, unde elevii lucrează la proiecte care depind de lumină, temperatură sau umiditate.

O lecție de biologie în "seră", sala preferată a elevilor și profesorilor colegiului. Dotată cu microscoape, laptopuri și echipamente de laborator, oferă un farmec aparte, care lipseşte în sălile clasice cu bănci și tablă.

"E o experienţă unică, ce poţi face pe hârtie poţi să transformi în ceva practic"

"Aici putem să aplicăm cu adevărat teoria din clasă şi sunt foarte recunoscător pentru acest lucru"

Articolul continuă după reclamă

"Suntem şi mai aproape unii de ceilalţi. Este mult mai interactiv şi mai prielnic să venim aici", spun elevii.

Sera colegiului Unirea din Brașov are sisteme de climatizare și va fi dotată cu microsere, astfel elevii pot studia diferite condiții climatice. Mai mult, se pot studia şi alte materii, nu doar biologia.

"Poate fi aplicată statistica matematică atunci când urmărim parametrii care influenţează dezvoltarea plantelor. Şi de asemenea ore de informatică, ne gândim la elevii noştri creativi care ar putea să scrie nişte aplicaţii, nişte programe care să realizeze udarea plantelor de exemplu la un anumit interval de timp", spune Anca Butoeru, profesor de biologie.

"Şi noile paradigme ale educaţiei s-au schimbat, cu o învăţare centrată pe elevi, cu ştiinţe ale naturii predate nu numai prin memorare din manual şi din redarea unor informaţii memorate", soune Maria Antal, director Colegiul Naţional Unirea.

Sala de curs are locuri pentru 28 de elevi şi a fost construită cu bani din bugetul local.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰