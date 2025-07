"Problema Educaţiei în acest moment e că are o contribuţie la acel deficit. Bursele din 2022, raportat la 2024, au crescut la 280%. Avem o cheltuială mare cu resursa umană din 2022 până în 2024 şi 2025. Trebuie să corectăm aceste lucruri. Pe resursa umană avem două posibilităţi: reduceri de salarii sau posturi SAU ceea ce a rezultat în pachetul propus, mărirea de normă cu 2 ore, în condiţiile în care aşa oricum rămâi sub media UE şi regândirea plăţii cu ora, după o formulă care se calculează şi în alte domenii", a declarat pentru Observator ministrul Educaţiei Daniel David.

"Nimeni care are contract valabil pe o perioadă mai lungă de un an nu va fi afectat. Noi avem în sistem oameni care sunt angajaţi pe un an sau pe plata cu ora. Contracte care în vară se încheie. Nimeni nu avea garanţia că acele contracte în toamnă vor fi continuate. Pentru că se făceau contracte noi în funcţie de câte ore rămân. Nu sunt disponibilizări pentru oameni cu un contract de muncă în derulare", adaugă ministrul Educaţiei.

Vezi și

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că loteria bonurilor va combate evaziunea fiscală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰