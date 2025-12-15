La doar 10 ani, Flavia Dumitrașcu se numără printre copiii români care duc numele României pe cele mai înalte podiumuri ale competițiilor internaționale. Elevă a Școlii Gimnaziale „B. P. Hașdeu” nr. 22 din Iași, Flavia a obținut recent Titlul Suprem - Campionul Campionilor la International Mental Mathematics Championship - Horus 10, ediția 2025, desfășurată la Sharm El Sheikh, în Egipt.

Campioana Campionilor la matematică mentală, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României"

Competiția a reunit sute de copii talentați din întreaga lume, iar proba a presupus rezolvarea, într-un timp limitat și sub presiune maximă, a 200 de calcule complexe - înmulțiri, împărțiri și adunări cu zeci și sute. Rapiditatea și acuratețea Flaviei au plasat-o pe primul loc absolut al competiției. Pentru rezultatele sale excepționale, Flavia Dumitrașcu a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care aduce în prim-plan copiii și tinerii cu performanțe remarcabile în educație, știință, cultură și sport.

Aceasta nu este însă o reușită singulară. Flavia a câștigat titlul de Campionul Campionilor și la Campionatul Internațional Horus 2024, desfășurat la Barcelona, confirmând un parcurs constant de excelență. În anii 2024 și 2025, a obținut rezultate de top la olimpiade și competiții organizate în București și Brașov, iar în cadrul Centrului Smarty a cucerit cele mai înalte distincții disponibile la categoriile sale, atât la nivel național, cât și internațional.

Dincolo de performanțele academice, Flavia se remarcă printr-un profil educațional echilibrat. Este pasionată de lectură și implicată în multiple activități extracurriculare: dans, șah și sport, practicând în prezent voleiul. De-a lungul timpului, a studiat balet, pian, gimnastică și înot - activități care au contribuit la dezvoltarea sa armonioasă, atât fizic, cât și mental.

În spatele acestor reușite se află ani de muncă, disciplină și antrenament susținut, dar și sprijinul constant al mentorului său, profesoara Maria Juncu, care a ghidat-o cu profesionalism și dedicare pe drumul performanței. Povestea Flaviei Dumitrașcu este dovada că excelența se construiește prin educație, perseverență și echilibru. Un exemplu de copil care își calculează viitorul cu precizia unui campion și care arată că România are generații capabile să performeze la cel mai înalt nivel internațional.

